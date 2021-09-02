В сентябре цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 повысятся на фоне ощутимого снижения поставок
Надежда на снижение цен на графические адаптеры к их рекомендованным значениям, похоже, вскоре угаснет даже в сердцах наиболее оптимистично настроенных энтузиастов: так, на фоне нового витка майнинговой лихорадки и постепенного роста стоимости ряда современных моделей видеокарт, вести, доносящиеся со страниц ресурса MyDrivers, способны весьма опечалить компьютерное сообщество.
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Источник изображения: NVIDIA
Как сообщает источник, объёмы поставок видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 в сентябре текущего года значительно уменьшатся — говорится о сокращении примерно на 30 %, что в конечном итоге повлияет на доступность видеокарт у ритейлеров и приведёт к дальнейшему росту их стоимости.
Стоит напомнить, что несколько дней назад стало известно о существенном сокращении объёмов поставок моделей среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti, причиной которого стало возникновение локальных вспышек коронавирусной инфекции на ряде китайских заводов, ответственных за выпуск графических продуктов.
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Вполне вероятно, что снижение поставок всей потребительской линейки графических адаптеров NVIDIA поколения Ampere также связано с COVID-19, однако точной информацией о причинах источник не делится.
Таким образом, желающим приобрести новенькую видеокарту по приемлемой цене, вероятно, стоит поспешить, чтобы затем не ждать вожделенной модели ещё несколько месяцев.
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