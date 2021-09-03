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Пару недель назад Intel приоткрыла завесу тайны над своими будущими игровыми видеоадаптерами, готовыми составить достойную конкуренцию графическим продуктам NVIDIA и AMD: компания представила новый бренд Arc, под которым будут выпускаться будущие новинки, а также поведала четыре кодовых имени своих игровых GPU, а именно Alchemist, Battlemage, Celestial и Druid — именно они будут указывать принадлежность видеочипа к тому или иному поколению.

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«Первой ласточкой» станет линейка игровых графических продуктов на базе GPU Alchemist, в основу которых ляжет архитектура Xe-HPG, а в распоряжении ресурса HotHardware оказались красочные изображения, демонстрирующие внешний вид главного героя, призванного продвигать серию видеокарт производства Intel.

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Источник изображения: HotHardware

Ресурс отмечает об игровой направленности графических продуктов «синей команды», сообщая, что Alchemist (алхимик) хорошо известен любителям игр в жанре фэнтези — этот герой обладает обширными знаниями и умениями в области зельеварения, а также способен создавать необходимые продукты и материалы из других элементов.

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Судя по имеющимся данным и ряду «утечек», линейка графических продуктов Intel Alchemist сможет бросить вызов производительным видеокартам AMD и NVIDIA в лице Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070 Ti. Кроме того, будущие модели «синей команды» обзаведутся поддержкой технологии трассировки лучей на аппаратном уровне, сглаживания с задействованием возможностей ИИ, Variable Rate Shading и Mesh Shading, а также получат возможность разгона посредством драйверов.

Помимо этого, в интервью источнику представители компании Intel подтвердили, что на смену Intel Alchemist придёт Battlemage, являющийся воплощением архитектуры Xe² HPG, за которым последуют Celestial и Druid.

Ожидается, что анонс новых графических продуктов Intel, нацеленных на игровой рынок, состоится уже через несколько месяцев, а именно в первом квартале следующего года.

Скачать изображения Alchemist в высоком разрешении имеется возможность на сайте HotHardware — доступно как разрешение 1920x1080, так и 3840x2160.