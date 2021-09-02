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Пару месяцев назад некоторые обладатели топовой GeForce RTX 3090, мечтавшие поиграть в только что вышедшую бета-версию игры New World от игрового подразделения Amazon, внезапно столкнулись с весьма неожиданной проблемой: их флагманские видеокарты попросту выходили из строя прямо в процессе загрузки или во время нахождения в меню, причём большинство жалоб поступило от счастливых владельцев продуктов производства EVGA, хотя единичные возгласы со стороны обладателей ряда других моделей от иных компаний также имелись.

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Источник изображения: EVGA

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Сторонние исследователи тут же возложили всю вину на некорректную работу контроллера вентиляторов в продуктах от EVGA: как оказалось, разработчики из Amazon попросту забыли добавить ограничитель кадров в меню игры, что, по словам специалистов, приводило к слишком высоким оборотам вентиляторов и чрезмерной нагрузке на подсистему питания.

На самом же деле проблема крылась в совсем ином месте: как сообщает ресурс PCWorld, специалисты EVGA тщательно изучили вышедшие из строя GeForce RTX 3090, применив метод анализа с задействованием рентгена, и пришли к выводу, что неполадки возникли в связи с некачественной пайкой элементов цепи питания, причём пострадали только видеокарты, выпущенные в 2020 году.

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Что касается контроллера вентиляторов, то, по словам специалистов EVGA, некоторым энтузиастам действительно могло показаться, что он и является главным источником всех бед, однако, как удалось выяснить позже, программы мониторинга попросту неверно сообщали данные касательно его работы, что было связано с шумом на шине IIC – компания уже выпустила обновление, решающее данную проблему.

По словам EVGA, выход из строя в тайтле New World наблюдался лишь для видеокарт GeForce RTX 3090 и затронул значительно менее одного процента от их общего количества, а всем пострадавшим тут же были высланы новые видеоадаптеры.