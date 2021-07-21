Вчера вечером стартовало долгожданное бета-тестирование амбициозного MMO-проекта New World от игрового подразделения Amazon. Как и следовало ожидать, проект оказался на удивление востребованным: в одном только Steam «онлайн» перевалил за 200 тысяч человек одновременно. Однако без неприятных сюрпризов, увы, не обошлось.

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Как сообщают сразу несколько пользователей Reddit, после запуска и изменения графических настроек New World их видеокарты GeForce RTX 3090 перестали функционировать и, судя по признакам, сгорели. В частности, данная трагедия произошла со стримером под ником Gladd, который решил уведомить своих зрителей о приключившемся, дабы они не потеряли дорогостоящее «железо».

Хотя в основном сообщения касаются RTX 3090, её младшая сестрёнка в лице RTX 3080 тоже становится жертвой «Нового мира». Пока что связь New World и смерти видеокарт не подтверждена: ни Amazon, ни NVIDIA данную ситуацию не прокомментировали.

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Любопытно, что все сообщения о гибели видеокарт в New World касаются адаптеров от вендора EVGA, и вряд ли это простое совпадение. В любом случае, проблема не носит массовый характер, иначе недовольства было бы больше.