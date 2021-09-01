Крупная партия видеокарт серии Radeon RX 6000 оказалась в руках майнеров
Пока ряд геймеров который месяц тщетно пытается найти заветную видеокарту по приемлемой цене, специалисты майнинга, предпочитающие добывать «монеты» посредством графических адаптеров, похоже, не слишком стеснены в ресурсах и «железе»: как сообщает сайт VideoCardz, одна из компаний, располагающаяся в Бахрейне и занимающаяся сборкой и продажей оборудования для майнинга, похвасталась новой партией видеоадаптеров, насчитывающей десятки единиц.
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Как отмечает источник, видеокарты производства XFX, PowerColor и Sapphire, принадлежащие к серии Radeon RX 6000, а также Radeon RX 580, снабжённые 8 Гбайт видеопамяти, так и не достанутся геймерам, а найдут своё пристанище исключительно в майнинг-фермах.
Источник изображений: VideoCardz, Cryptominers.bh
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Естественно, на фоне столь удручающей ситуации на рынке графических решений подобное поведение от поставщиков вряд ли вызовет поддержку со стороны компьютерного сообщества, однако каким-либо образом повлиять в данном случае крайне проблематично, ведь майнеры готовы приобретать видеокарты даже по завышенным ценам, в то время как большинству геймеров остаётся ждать лучших времён.
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