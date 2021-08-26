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Как известно, в ближайшем будущем Intel планирует явить миру очередное поколение своих настольных процессоров, которые получат кодовое имя Alder Lake-S и будут отличаться от своих предшественников гетерогенной структурой, подразумевающей наличие производительных и энергоэффективных ядер, поэтому неудивительно, что инсайдеры направили свои усилия на публикацию данных, приоткрывающих завесу тайны над некоторыми характеристиками и уровнем производительности будущих новинок.

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Источник изображения: Intel

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На сей раз поделиться информацией решил энтузиаст YouTube-канала Moore's Law is Dead, который, как сообщает ресурс Wccftech, с воодушевлением рассказал о преимуществах модели среднего ценового диапазона в лице Intel Core i5-12600K: по словам инсайдера, новинка сможет вернуть лидерство Intel в данном сегменте, отвоевав позиции у конкурирующей стороны в лице AMD.

Как утверждает энтузиаст, настольный процессор Core i5-12600K станет весьма привлекательным решением для целого ряда пользователей: благодаря наличию 6 производительных ядер с поддержкой гиперпоточности, а также 4 энергоэффективных, лишённых данной технологии, новинка сможет превзойти достижения 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X при многопоточных нагрузках. Что касается однопоточной производительности, то слегка увеличенные тактовые частоты и прирост IPC на 19 %, вероятно, помогут новой модели от Intel вплотную приблизиться к своему оппоненту из стана AMD.

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Говоря про стоимость будущей новинки, инсайдер сообщает, что ценовая политика Intel не изменится, в результате чего, по мнению источника, рекомендованная стоимость десктопного процессора Core i5-12600K составит около $260, в то время как за модель с деактивированной графической подсистемой и суффиксом «KF» попросят примерно $235-245.

Таким образом, если данные окажутся верны, Core i5-12600K может стать настоящим бестселлером, потеснив не только Ryzen 5 5600X, но и Ryzen 7 5800X. Впрочем, желающим заполучить искомый процессор придётся раскошелиться и на ряд других компонентов, а также сменить старую добрую ОС на Windows 11, однако поддержка DDR5 и PCIe 5.0, а также заманчивая цена вкупе со сравнительно высоким уровнем производительности, вероятно, сможет заинтересовать целый ряд компьютерных энтузиастов и геймеров.