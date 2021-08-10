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Несмотря на то, что графический адаптер AMD Radeon RX 6600 XT был анонсирован пару недель назад, запрет на публикацию материалов, посвящённых новинке, пал только сегодня, благодаря чему сеть наводнило великое множество обзоров от ряда ресурсов: не остались в стороне и специалисты сайта TechPowerUp, которые изучили возможности одной из новых моделей, а именно Radeon RX 6600 XT STRIX OC производства ASUS.

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Представленная модель может похвастаться производительной системой охлаждения, снабжённой массивным радиатором с рёбрами и четырьмя тепловыми трубками, дополненным двумя вентиляторами, а также наличием двух модулей BIOS, один из которых активирует производительный режим, а второй предназначен для работы с низким уровнем шума.

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Видеокарта ASUS Radeon RX 6600 XT STRIX OC основана на графическом чипе Navi 23, оснащённом 2048 потоковыми процессорами, 128 блоками текстурирования, 32 блоками растровых операций и аналогичным количеством блоков трассировки лучей. Модель отличается заводским разгоном GPU, в результате чего чип способен функционировать на частотах 2428/2607 МГц против стандартных значений 2359/2589 МГц.

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Новинка снабжается 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и шиной в 128 бит, а объём L3-кэша, именуемого Infinity Cache, составляет 32 Мбайт.

Взглянув на сводные графики, основанные на тестах в 22 игровых приложениях, можно отметить, что Radeon RX 6600 XT неплохо справляется с возложенной на неё задачей по обеспечению качественного игрового процесса в 1080p: так, при разрешении 1920x1080 отрыв новинки от конкурентки в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 составил 12 %.

В разрешении 2560x1440 представительница «красной команды» также продемонстрировала своё превосходство над оппоненткой, оторвавшись на 9 %, а вот в 4K ситуация кардинально изменилась: теперь уже RTX 3060 обогнала свою соперницу на ~1 %.

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Также стоит отметить, что, благодаря заводскому разгону, уровень производительности ASUS Radeon RX 6600 XT STRIX OC оказался на несколько процентов выше по сравнению со стандартной моделью RX 6600 XT.

Быстродействие при активации рейтрейсинга традиционно не является сильной стороной продуктов AMD, поэтому немудрено, что Radeon RX 6600 XT ощутимо уступила моделям от NVIDIA в данной дисциплине: при разрешении 1920x1080 в Metro Exodus разрыв между новинкой и её соперницей в лице RTX 3060 не слишком велик, в то время как в Watch Dogs: Legion и Control весьма ощутим. Впрочем, внедрение функции FidelityFX Super Resolution может исправить данный недочёт видеокарт «красной команды».

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Температура GPU и «горячей точки» для ASUS Radeon RX 6600 XT STRIX OC во время игрового процесса при задействовании производительного режима BIOS составляет 59 и 81 °C при достаточно высоком уровне шума в 41.2 дБА, однако активация тихого режима BIOS позволяет снизить данное значение до 34.4 дБА при температурных показателях GPU и hotspot в 65 и 87 °C.

Уровень энергопотребления RX 6600 XT на фоне предшественниц и конкуренток весьма неплох: в процессе игры новинка потребляет около 166 Вт.

Для разгона представленной модели специалистам источника пришлось повысить лимиты мощности, в результате чего им удалось поднять частоту памяти до 2275 МГц и достичь среднего показателя частоты GPU в 2797 МГц, что позволило улучшить результат в тесте Unigine Heaven на 9.2 %.

Источник изображений: TechPowerUp

Подводя итог, можно отметить, что Radeon RX 6600 XT способна обеспечить качественный игровой процесс в разрешении 1080p, однако на фоне неблагоприятной ситуации на рынке графических решений её стоимость может быть ощутимо завышена: источник предполагает, что при учёте рекомендованной стоимости в $379 цена новинки в рознице может без проблем достичь значения в $650, в то время как стоимость ASUS Radeon RX 6600 XT STRIX OC, оценённой в $550, может легко преодолеть отметку в $700.