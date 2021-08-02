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Китайский производитель Colorful решил порадовать компьютерных энтузиастов, предпочитающих компактные корпуса, занимающие не так много места по сравнению со стандартными системами, своей новой моделью в лице iGame GeForce RTX 3060 Mini OC, пишет ресурс Wccftech.

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Выглядит iGame GeForce RTX 3060 Mini OC весьма стильно: блестящий серебристый кожух новинки дополнен белым вентилятором, снабжённым одиннадцатью лопастями. Кроме того, система охлаждения видеоадаптера включает в себя алюминиевый радиатор, дополненный четырьмя тепловыми трубками.

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Для своего размещения видеокарта требует два слота, а её длина составляет всего 182 мм, поэтому новинка отлично расположится в компактном корпусе.

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Источник изображений: Colorful

В основу нового продукта от Colorful лёг графический процессор GA106, оснащённый 3584 ядрами CUDA. При этом видеоадаптер имеет два модуля BIOS, благодаря чему существует функция ручного переключения «стандартного» режима, предусматривающего работу GPU на частотах 1320-1777 МГц, в «форсированный», активирующий возможность функционирования графического процессора на частотах 1320-1792 МГц.

Кроме того, новинка получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц и 192-битную шину. Уровень энергопотребления видеокарты остановился на отметке в 170 Вт, поэтому разъём дополнительного питания представлен одним 8-контактным коннектором. За вывод изображения видеоадаптера отвечает один порт HDMI и три разъёма DisplayPort.

Судя по представленной информации, данная модель снабжена встроенным ограничителем при майнинге Ethereum, на что указывает скорость хешрейта в 25 MH/s.

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К сожалению, китайский производитель Colorful не слишком распространён в мировой рознице, поэтому неизвестно, покинет ли новинка пределы Китая. Что касается стоимости продукта, то в связи с неблагоприятной обстановкой на рынке графических решений цена новинки может легко достичь $500.