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Хотя до официального дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения осталось ещё несколько месяцев, новинки продолжают появляться в базах данных ряда бенчмарков: на сей раз, благодаря стараниям энтузиаста TUM_APISAK, стали известны результаты одной из моделей семейства Alder Lake-S в тестовом пакете UserBenchmark, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как можно заметить, представленная модель Intel Alder Lake-S относится к десктопному сегменту и имеет в своём распоряжении 16 ядер/24 потока, что указывает на наличие 8 высокопроизводительных ядер с архитектурой Golden Cove и поддержкой технологии гиперпоточности, а также 8 энергоэффективных, основанных на архитектуре Gracemont. При этом значения базовой и максимальной частот, составляющие 1,8 и 3,05 ГГц соответственно, намекают, что используемый в тесте образец является инженерным.

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Источник изображения: UserBenchmark

Переходя к достижениям протестированного экземпляра, необходимо отметить, что в одноядерном подтесте инженерный образец Intel семейства Alder Lake-S в дуэте с двумя модулями оперативной памяти типа DDR5 производства Micron, функционирующими на эффективной частоте 4800 МГц, смог набрать 112 баллов, а при задействовании всех ядер/потоков получил 1724 очка.

Естественно, помня давнюю «любовь» UserBenchmark к процессорам AMD, изучать уровень производительности моделей двух конкурирующих компаний не имеет смысла, а вот сравнительный анализ CPU одного лагеря специалисты источника провели: как оказалось, в однопоточной дисциплине инженерный образец Intel Alder Lake-S уступил Core i9-10900K и Core i9-11900K около 26 и 40 %, в то время как в многопоточном состязании отставание было не так велико — 8-ядерному 16-поточному представителю семейства Rocket Lake-S новинка проиграла всего ~1 %, а от 10-ядерной 20-поточной модели поколения Comet Lake-S отстала примерно на 13 %.

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, анонс настольных процессоров Intel 12-го поколения может состояться в октябре-ноябре текущего года и ограничиться лишь процессорами с разблокированным множителем, в то время как весь модельный ряд будет представлен лишь в начале следующего года.