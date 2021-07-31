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Несмотря на то, что десктопные APU Ryzen 5000G были представлены AMD ещё в апреле текущего года, они были доступны лишь сборщикам ПК, а в рознице до сих пор их официально не существовало, однако сегодня всем страждущим приобрести желанную новинку был дан «зелёный свет».

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Как сообщает ресурс ITHome, на мероприятии ChinaJoy 2021 компания AMD вслед за анонсом графического адаптера Radeon RX 6600 XT, который займёт свою нишу в среднем ценовом сегменте, повторно представила свои гибридные процессоры серии Ryzen 5000G – теперь данные APU официально поступят в розничную продажу.

Представленная серия APU производится по 7-нм технологическому процессу, основана на архитектуре Zen 3 и лишена поддержки интерфейса PCIe версии 4.0.

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Ассортимент APU Ryzen 5000G представлен тремя моделями: флагман линейки в лице Ryzen 7 5700G имеет в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой технологии SMT, функционирующих на частотах 3,8/4,6 ГГц в базовом/максимальном режиме, а также 16 Мбайт L3-кэша и встроенную графическую подсистему Vega 8.

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Источник изображения: ITHome

На ступень ниже расположился 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600G с частотной формулой 3,9/4,4 ГГц, графикой Vega 7 и 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а замыкает тройку Ryzen 3 5300G, оснащённый 4 ядрами/8 потоками, работающими на базовой частоте 4,0 ГГц с возможностью повышения до 4,2 ГГц в максимальном режиме, а также 8 Мбайт L3-кэша и графической подсистемой Vega c 6 вычислительными блоками «на борту».

По информации источника, десктопные APU Ryzen 5000G будут доступны всем желающим в ближайшее время.