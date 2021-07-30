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Компания Sapphire Technology расширяет свой модельный ряд графических адаптеров, представив на суд компьютерной общественности новую модель Radeon RX 6900 XT TOXIC, оснащённую системой воздушного охлаждения. Как информирует ресурс Wccftech, новинка присоединится к двум моделям с жидкостным охлаждением в лице Radeon RX 6900 XT TOXIC и Radeon RX 6900 XT TOXIC Extreme.

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Источник отмечает, что дизайн видеокарты весьма похож на внешний вид модели серии Nitro, однако цветовая схема отличается: кожух новинки выполнен в серебряных и золотых тонах. Новая модель оснащается массивным радиатором, дополненным тремя вентиляторами с RGB-подсветкой, а также металлической задней пластиной.

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Источник изображений: Sapphire

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Видеокарта Radeon RX 6900 XT TOXIC оснащена графическим процессором с частотной формулой 2235/2425 МГц в игровом/Boost-режиме, что ощутимо выше стандартных значений (2015/2250 МГц). А вот с частотой памяти производитель решил не экспериментировать — новинка снабжена 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц.

Уровень энергопотребления данной модели составляет почти 400 Вт, поэтому новинка оснащается двумя 8-контактными и одним 6-контактным коннекторами дополнительного питания. Кроме того, видеокарта наделена четырьмя разъёмами для вывода изображения — одним HDMI и тремя DisplayPort. Для установки графического адаптера понадобится три слота расширения.

Источник полагает, что стоимость новинки расположится в пределах $1500-2000, однако точных данных пока не имеется.