MSI продемонстрировала изображение нескольких материнских плат на базе чипсета X570S
Производитель материнских плат MSI решил заинтриговать почитателей своей продукции, разместив на своей официальной странице Twitter изображение, на котором красуется четыре новых модели материнских плат, основанных на наборе системной логики X570S, дающем возможность избавиться от шумного вентилятора, заменив его на пассивную систему охлаждения.
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Источник изображения: Twitter, MSI UK
Стоит напомнить, что несколько недель назад MSI уже демонстрировала пару своих новых моделей материнских плат на базе чипсета X570S – тогда компания показала платы MAG X570S TOMAHAWK MAX и MAG X570S TORPEDO MAX. На представленном же изображении красуются системные платы серий CARBON, ACE, UNIFY и TOMAHAWK.
Специалисты ресурса Wccftech отмечают, что топовая модель MSI MEG X570S ACE, выполненная в чёрных тонах с добавлением золотых вставок, выгодно отличается от своей предшественницы: новинка получила более массивные радиаторы, а также 4 слота M.2 и 8 портов SATA III. Кроме того, новинка может похвастаться пассивным охлаждением и оригинальным изображением дракона с RGB-подсветкой. Ожидается, что новая модель обзаведётся более эффективной системой питания, что положительным образом скажется на возможностях разгона, а её стоимость превысит планку в $500.
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Дизайн материнской платы MSI MPG X570S CARBON сочетает в себе чёрные и серые оттенки, а система охлаждения представлена пассивными радиаторами. Кроме того, новинка обзаведётся 4 разъёмами M.2 и улучшенной системой питания.
Плата MSI MEG X570S UNIFY будет выполнена в чёрных тонах и получит массивную систему охлаждения, лишённую вентилятора, а также 5 слотов M.2.
Исходя из сообщения MSI, анонс новых моделей состоится уже через несколько недель: компания обещает поделиться деталями касательно характеристик новинок 17 августа.
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