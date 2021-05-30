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Как известно, в обозримом будущем компания MSI намерена явить миру как минимум восемь материнских плат, основанных на обновлённом чипсете X570S, позволяющем организовать пассивное охлаждение взамен активного на X570, что может удешевить стоимость конечного продукта, а также порадует пользователей отсутствием шума, и изображения первых двух плат, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником HXL, нашедшего их на китайском форуме NGA, стали достоянием общественности, о чём и сообщает ресурс Wccftech.

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Источник отмечает, что внешний вид материнской платы MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX отличается от своей предшественницы незначительно: новинка имеет аналогичное количество портов ввода-вывода и радиаторов, а главное изменение коснулось отсутствия активного охлаждения PCH. Впрочем, есть ещё одно нововведение, которое заметили специалисты ресурса: похоже, система питания процессора была несколько улучшена для обеспечения более внушительных возможностей по разгону CPU, однако точной информации пока не имеется.

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А вот системная плата MSI MAG X570S TORPEDO MAX отличается от продуктов, имеющихся в ассортименте компании: несмотря на то, что в арсенале производителя имеется модель серии TORPEDO, базирующаяся на чипсете B550, дизайн новинки весьма разнится — модель выполнена в сине-чёрных тонах и снабжена массивными радиаторами. При этом система питания MAG X570S TORPEDO MAX, судя по всему, не отличается от MAG X570S TOMAHAWK MAX, а вот портов ввода-вывода оказалось чуть поменьше, да и одного радиатора M.2 новинка не досчиталась.

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Источник изображений: Wccftech, NGA

Ожидается, что новые модели появятся в продаже уже через несколько недель и займут своём место в категории «до $200».