Материнская плата ASRock C621A WS получила 4 слота PCIe 4.0 x16 и 8 разъёмов для модулей памяти
Вслед за компанией Intel, представившей свои новые процессоры Intel Xeon W-3300, предназначенные для рабочих станций, тайваньский производитель ASRock решил порадовать компьютерную общественность анонсом новой материнской платы, способной принять «на борт» новые CPU «синей команды».
реклама
Согласно пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, материнская плата ASRock C621A WS с разъёмом LGA4189 поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения, в том числе Xeon W-3300, а в основе её лежит набор системной логики Intel C621A.
ASRock C621A WS может похвастаться наличием 4 разъёмов PCIe 4.0 x16 и 3 слотов PCIe 4.0 x8 с поддержкой до 4 двухслотовых карт GPU/FPGA. Кроме того, плата оснащена 8 слотами для установки модулей оперативной памяти DDR4 RDIMM, RDIMM-3DS, LRDIMM, LRDIMM-3DS, а также Intel Optane Persistent Memory 200.
Для подключения к сети предусмотрено по два 10-гигабитных и 1-гигабитных порта на базе контроллеров Intel X710-AT2 и i210 соответственно, а для организации удалённого управления предназначен интерфейс IPMI 2.0 с поддержкой vMedia и iKVM.
реклама
Источник изображений: VideoCardz
Помимо этого, материнская плата получила в своё распоряжение два разъёма SATA, один коннектор mini-SAS HD, один разъём D-Sub, один слот M.2 с поддержкой интерфейсов SATA/PCIe 3.0 x4 и один разъём M.2 с разводкой SATA/PCIe 3.0 x1.
По заверению производителя, материнская плата ASRock C621A WS отлично подойдёт для рабочих систем, предназначенных для целого ряда задач, и способна обеспечить высокий уровень производительности в паре с процессорами Intel Xeon W-3300.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила