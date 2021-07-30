Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вслед за компанией Intel, представившей свои новые процессоры Intel Xeon W-3300, предназначенные для рабочих станций, тайваньский производитель ASRock решил порадовать компьютерную общественность анонсом новой материнской платы, способной принять «на борт» новые CPU «синей команды».

реклама

Согласно пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, материнская плата ASRock C621A WS с разъёмом LGA4189 поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения, в том числе Xeon W-3300, а в основе её лежит набор системной логики Intel C621A.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Gigabyte очень дешево в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

ASRock C621A WS может похвастаться наличием 4 разъёмов PCIe 4.0 x16 и 3 слотов PCIe 4.0 x8 с поддержкой до 4 двухслотовых карт GPU/FPGA. Кроме того, плата оснащена 8 слотами для установки модулей оперативной памяти DDR4 RDIMM, RDIMM-3DS, LRDIMM, LRDIMM-3DS, а также Intel Optane Persistent Memory 200.

Для подключения к сети предусмотрено по два 10-гигабитных и 1-гигабитных порта на базе контроллеров Intel X710-AT2 и i210 соответственно, а для организации удалённого управления предназначен интерфейс IPMI 2.0 с поддержкой vMedia и iKVM.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

Помимо этого, материнская плата получила в своё распоряжение два разъёма SATA, один коннектор mini-SAS HD, один разъём D-Sub, один слот M.2 с поддержкой интерфейсов SATA/PCIe 3.0 x4 и один разъём M.2 с разводкой SATA/PCIe 3.0 x1.

По заверению производителя, материнская плата ASRock C621A WS отлично подойдёт для рабочих систем, предназначенных для целого ряда задач, и способна обеспечить высокий уровень производительности в паре с процессорами Intel Xeon W-3300.