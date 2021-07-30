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Материнская плата ASRock C621A WS получила 4 слота PCIe 4.0 x16 и 8 разъёмов для модулей памяти

Новинка совместима с процессорами Intel Xeon W-3300.
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Вслед за компанией Intel, представившей свои новые процессоры Intel Xeon W-3300, предназначенные для рабочих станций, тайваньский производитель ASRock решил порадовать компьютерную общественность анонсом новой материнской платы, способной принять «на борт» новые CPU «синей команды».

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Согласно пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, материнская плата ASRock C621A WS с разъёмом LGA4189 поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения, в том числе Xeon W-3300, а в основе её лежит набор системной логики Intel C621A.

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ASRock C621A WS может похвастаться наличием 4 разъёмов PCIe 4.0 x16 и 3 слотов PCIe 4.0 x8 с поддержкой до 4 двухслотовых карт GPU/FPGA. Кроме того, плата оснащена 8 слотами для установки модулей оперативной памяти DDR4 RDIMM, RDIMM-3DS, LRDIMM, LRDIMM-3DS, а также Intel Optane Persistent Memory 200.

Для подключения к сети предусмотрено по два 10-гигабитных и 1-гигабитных порта на базе контроллеров Intel X710-AT2 и i210 соответственно, а для организации удалённого управления предназначен интерфейс IPMI 2.0 с поддержкой vMedia и iKVM.

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Источник изображений: VideoCardz

Помимо этого, материнская плата получила в своё распоряжение два разъёма SATA, один коннектор mini-SAS HD, один разъём D-Sub, один слот M.2 с поддержкой интерфейсов SATA/PCIe 3.0 x4 и один разъём M.2 с разводкой SATA/PCIe 3.0 x1.

По заверению производителя, материнская плата ASRock C621A WS отлично подойдёт для рабочих систем, предназначенных для целого ряда задач, и способна обеспечить высокий уровень производительности в паре с процессорами Intel Xeon W-3300.

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