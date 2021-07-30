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Похоже, стоимость модели среднего ценового диапазона в лице AMD Radeon RX 6600 XT, анонс которой должен произойти уже в ближайшие дни, может оказаться несколько выше, чем сообщалось ранее.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как сообщает инсайдер под ником Moore's Law Is Dead, рекомендованная стоимость Radeon RX 6600 XT стартует с отметки в $379, при этом на выпуск моделей в референсном исполнении рассчитывать не стоит, что развязывает руки партнёрам компании в разрезе ценовой политики.

Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT будет основана на графическом процессоре Navi 23 XT, оснащённом 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Новинка получит в своё распоряжение 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 128-битную шину, а также 32 Мбайт Infinity Cache.

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Ожидается, что в разрезе «стандартной» производительности Radeon RX 6600 XT возьмёт верх над NVIDIA GeForce RTX 3060, что, судя по всему, и повлияло на рекомендованную стоимость.