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Предварительные достижения видеокарты Intel DG2 не впечатляют — быстродействие на уровне GTX 1050

А младшая представительница едва обгоняет GeForce GTX 460.
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Специалисты Intel продолжают в поте лица трудиться над дискретными графическими решениями с архитектурой Xe, о чём свидетельствуют то и дело появляющиеся результаты тестов в популярном тестовом пакете Geekbench 5: на сей раз силами инсайдерских Twitter-аккаунтов Leakbench и Benchleaks были найдены очередные две записи, в которых фигурируют будущие новинки в дуэте с процессорами семейства Alder Lake в составе ноутбуков, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленным данным, один из графических процессоров Intel DG2, получивший в своё распоряжение 256 исполнительных блоков и функционирующий на частоте 1,4 ГГц, в дисциплине OpenCL смог заполучить 18482 балла — результат не слишком впечатляющий, учитывая тот факт, что старая добрая GeForce GTX 1050 набирает примерно столько же.

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Ещё один образец, располагающий 96 исполнительными блоками и работающий на частоте 1,2 ГГц, в аналогичном тесте завоевал 6516 баллов, оказавшись на уровне GeForce GTX 460.

Источник изображений: Geekbench 5

Источник напоминает, что модификации Intel DG2 с 256 и 96 исполнительными блоками «на борту» будут представлять собой урезанные чипы, основанные на GPU DG2-384 и DG2-128 соответственно.

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Стоит отметить, что в приведенных тестах, судя по всему, использовались ранние инженерные образцы, поэтому о конечном уровне производительности говорить пока рано.

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