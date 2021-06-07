Процессоры AMD Ryzen 7000 и видеокарты Radeon RX 7000 дебютируют в один и тот же период — инсайд
В рамках своего выступления на международном мероприятии Computex 2021 компания AMD поделилась с широкой общественностью информацией касательно целого ряда своих наработок, однако подтвердить «утечки» о своих будущих продуктах, в том числе настольных процессорах Ryzen 7000, известных под кодовым именем Raphael и базирующихся на архитектуре Zen 4, а также графических адаптерах Radeon RX 7000, основанных на архитектуре RDNA 3, к сожалению, так и не решилась.
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Источник изображения: AMD
Исправить этот недочёт вызвался инсайдер под ником Broly_X1, достаточно точно предсказавший ключевые моменты выступления AMD на Computex 2021, о чём сообщает ресурс VideoCardz: согласно его информации, дебют десктопных процессоров с архитектурой Zen 4 состоится в конце следующего года, а именно в четвёртом квартале. Что касается потребительских видеокарт с архитектурой RDNA 3, то их появление намечено на этот же период, в то время как первые чипы специалисты AMD получат уже к концу текущего года.
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Источник изображения: Twitter, Broly_X1
Стоит учесть, что до дебюта CPU на базе Zen 4, который ознаменует смену платформы с Socket AM4 на Socket AM5, ожидается появление обновлённой линейки процессоров с архитектурой Zen 3 – по данным инсайдера, сие событие должно произойти в первом квартале 2022 года.
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