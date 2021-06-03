В надежде заполучить GeForce RTX 3080 Ti покупатели в Японии выстраиваются в длинные очереди
На фоне майнинговой лихорадки и повышенного интереса к потребительским видеокартам со стороны добытчиков криптовалют рядовые геймеры весьма «изголодались» по производительным моделям, поэтому выход нового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti стал «лучиком надежды» для потенциальных покупателей.
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Источник изображения: NVIDIA
Как сообщает ресурс AKIBA PC Hotline, в настоящий момент в японские магазины поступило в общей сложности тринадцать разных моделей GeForce RTX 3080 Ti от ряда производителей, а их цены варьируются от 175000 до 258500 иен (от ~116000 до 172000 рублей). При этом объёмы первоначальных поставок достаточны велики: ряд магазинов имеет в своём ассортименте более 60 единиц продукции от каждого производителя.
Впрочем, когда именно прибудут следующие партии видеокарт, пока неизвестно, поэтому потенциальные покупатели в надежде заполучить желанную GeForce RTX 3080 Ti штурмуют магазины: несмотря на то, что начало продаж в Японии стартовало только 3 июня в 22:00, уже в 16:00 перед одним из японских магазинов выстроилась достаточно длинная очередь, которая, согласно подсчётам источника, насчитывала около 50 человек.
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Очередь в 16:00 и 22:00. Источник изображений: AKIBA PC Hotline
При этом ресурс отмечает, что на фоне введения чрезвычайного положения в связи с коронавирусной инфекцией целый ряд магазинов в ночные часы попросту не работает, однако некоторые ритейлеры всё же радуют своих покупателей, позволяя приобрести заветный графический адаптер даже ночью.
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