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Буквально вчера в рамках своего выступления на международном мероприятии Computex 2021 компания AMD представила на суд компьютерной общественности свою новую технологию, именуемую FidelityFX Super Resolution (FSR) и позволяющую ощутимо повысить значение кадровой частоты в игровых приложениях благодаря применению методов пространственного масштабирования.

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Источник изображения: AMD

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Технология AMD является аналогом NVIDIA DLSS, однако, в отличие от конкурирующего решения, не полагается на мощности специализированных ядер, а также имеет открытый исходный код и поддерживается на продуктах не только «красной команды», но и их конкурентов, что было продемонстрировано в популярном тайтле Godfall с использованием графического адаптера GeForce GTX 1060.

Впрочем, специалисты AMD не собираются взваливать на свои плечи бремя ответственности за внедрение поддержки технологии FSR для продуктов NVIDIA: как отметил руководитель отдела маркетинга продуктов Radeon Скотт Херкельман (Scott Herkelman) в Twitter, оптимизацией для графических адаптеров GeForce должны будут заняться непосредственно сотрудники «зелёной команды», в то время как AMD лишь наглядно продемонстрировала, что её технология работает не только на видеокартах собственного производства.

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Источник изображения: Twitter, Scott Herkelman

Несомненно, подобное заявление кажется вполне логичным, однако заинтересуется ли NVIDIA наработками AMD при учёте того факта, что в арсенале компании уже есть проверенная технология DLSS, пока остаётся загадкой.