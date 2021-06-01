Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
AMD наконец-то показала публике свой ответ на технологию умного апскейлинга Nvidia DLSS. Их разработка FidelityFX Super Resolution была продемонстрирована в лутер-слешере Godfall, который создавался в тесном сотрудничестве с AMD и был оптимизирован под графическую архитектуру RDNA2.
реклама
Всего игрокам будет доступно 4 режима работы технологии: от FSR Ultra, сконцентрированного на более качественной картинке, до FSR Performance, дающего наибольший прирост кадров в секунду. В тестовой игре режим FSR Ultra увеличил производительность на 59%, а FSR Performance позволил увеличить FPS в 3 раза.
Ключевым преимуществом FidelityFX Super Resolution перед своим конкурентом в лице DLSS станет поддержка не только актуальных GPU семейства RX 6000, но и широкого спектра старых видеокарт из линеек RX Vega, RX 500, RX 5000, а также графических адаптеров производства Nvidia, включая наиболее популярную на данный момент линейку GTX 1000. Напомним, что технология DLSS работает только на видеокартах серий RTX 2000 и RTX 3000. В продемонстрированном на презентации тестовом отрезке FidelityFX Super Resolution увеличил производительность народной GTX 1060 в Godfall на 41% в режиме FSR Ultra.
реклама
Другим важным достоинством FidelityFX Super Resolution станет открытий исходный код, который сделает технологию доступной для всех желающих. Для интеграции FSR в новые проекты потребуется гораздо меньше усилий, чем в случае с DLSS, так как технология производит апскейлинг изображения на основе каждого входного кадра и не требует специальных тренировок алгоритма. Всё это вкупе с кроссплатформенностью и большим списком поддерживаемых GPU способно сделать FSR гораздо более распространённым решением по сравнению с Nvidia DLSS. Полноценный запуск технологии состоится 22 июня.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила