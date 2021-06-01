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Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000

Ультимативный ответ на технологию Nvidia.
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AMD наконец-то показала публике свой ответ на технологию умного апскейлинга Nvidia DLSS. Их разработка FidelityFX Super Resolution была продемонстрирована в лутер-слешере Godfall, который создавался в тесном сотрудничестве с AMD и был оптимизирован под графическую архитектуру RDNA2. 

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Всего игрокам будет доступно 4 режима работы технологии: от FSR Ultra, сконцентрированного на более качественной картинке, до FSR Performance, дающего наибольший прирост кадров в секунду. В тестовой игре режим FSR Ultra увеличил производительность на 59%, а FSR Performance позволил увеличить FPS в 3 раза.

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Ключевым преимуществом FidelityFX Super Resolution перед своим конкурентом в лице DLSS станет поддержка не только актуальных GPU семейства RX 6000, но и широкого спектра старых видеокарт из линеек RX Vega, RX 500, RX 5000, а также графических адаптеров производства Nvidia, включая наиболее популярную на данный момент линейку GTX 1000. Напомним, что технология DLSS работает только на видеокартах серий RTX 2000 и RTX 3000. В продемонстрированном на презентации тестовом отрезке FidelityFX Super Resolution увеличил производительность народной GTX 1060 в Godfall на 41% в режиме FSR Ultra.

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Другим важным достоинством FidelityFX Super Resolution станет открытий исходный код, который сделает технологию доступной для всех желающих. Для интеграции FSR в новые проекты потребуется гораздо меньше усилий, чем в случае с DLSS, так как технология производит апскейлинг изображения на основе каждого входного кадра и не требует специальных тренировок алгоритма. Всё это вкупе с кроссплатформенностью и большим списком поддерживаемых GPU способно сделать FSR гораздо более распространённым решением по сравнению с Nvidia DLSS. Полноценный запуск технологии состоится 22 июня.



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Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
Sayros
12:07
видеокарты нужно продавать через портал гос услуги чтобы одну видеокарту в одни руки
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по кадрам с 6800 непонятно, но на кадрах с 1060 видно справа жесткое мыло в движении и артефакты. И это бросается в глаза в пережатом ютубом видосе, что там на самом деле страшновато представить. Чуд...
Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
Виталий Shokerxxx
12:01
средние в 4к настройки и норм без сглаживания. нафига на ультрах лучи хуана через монитор получать я хз. в бф и пабге наверное тоже все на ультрах ставишь)
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
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