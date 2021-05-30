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Пока AMD продолжает пополнять ассортимент своих графических продуктов, предназначенных для настольных и мобильных систем, новыми моделями с архитектурой RDNA 2, у ряда инсайдеров уже есть что сказать касательно технических характеристик и примерного периода дебюта видеокарт следующего поколения: на сей раз поделиться некоторыми данными решил энтузиаст под ником vegeta, а его разрозненные сообщения в Twitter собрали в едином материале специалисты ресурса 3DCenter.

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Источник изображения: Wccftech

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По информации инсайдера, видеоадаптеры на базе GPU Navi 31 и Navi 32 получат чиплетную структуру, причём графические кристаллы будут производиться по 5-нм технологическому процессу, в то время как выпуск кэш-кристаллов будет происходить по 6-нм нормам. Вполне вероятно, что таким образом AMD сможет несколько разгрузить производственные мощности TSMC, ведь спрос на 5-нм чипы в следующем году, несомненно, будет весьма высок.

Что касается технических характеристик предстоящих графических продуктов AMD, то энтузиаст не имеет какой-либо информации по данному вопросу, так как их разработка находится на раннем этапе.

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А вот данными касательно примерных сроков появления видеокарт с архитектурой RDNA 3 инсайдер поделиться может: по его словам, дебют новых моделей произойдёт не ранее второй половины 2022 года, а именно третьего квартала.

Кроме того, инсайдер отметил, что прирост быстродействия будущих графических продуктов AMD будет весьма высок, а флагман новой линейки вряд ли ограничится 40-50 % в гонке против своего предшественника.

Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», уровень производительности графических адаптеров на базе чипов Navi 3X может поразить даже искушённого геймера: так, флагманской модели, основанной на GPU Navi 31, пророчат повышение быстродействия по сравнению с Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090 более чем в 2,5 раза благодаря наличию 160 вычислительных блоков (по 80 на чиплет), а доступной видеокарте на базе чипа Navi 33 приписывают наличие 80 вычислительных блоков, что поставит её в один ряд с топовым видеоадаптером текущего поколения.