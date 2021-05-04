Топовая видеокарта на базе Navi 31 будет более чем в 2.5 раза быстрее RX 6900 XT — данные инсайдера
Хотя дата официального дебюта графических адаптеров AMD следующего поколения с архитектурой RDNA 3 ещё достаточно туманна и явно не намечена на текущий год, инсайдеры продолжают потчевать компьютерную общественность очередной порцией данных касательно уровня производительности и характеристик будущих продуктов «красной команды»: так, вслед за информацией, приоткрывающей завесу тайны над достижениями и спецификациями доступных моделей на основе графического процессора Navi 33, энтузиаст под ником KittyYYuko решил пролить свет на некоторые нюансы топовых моделей на базе GPU Navi 31, о чём сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: AMD
Согласно данным инсайдера, уровень производительности графического процессора Navi 31 с архитектурой RDNA 3 будет поистине впечатляющим: утверждается, что в разрезе быстродействия топовый GPU превзойдёт флагманский чип текущего поколения в лице Navi 21 более чем в 2.5 раза.
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Источник изображения: Twitter, KittyYYuko, RGTCrimsonRayne
Стоит напомнить, что, судя по ряду «утечек», графический процессор Navi 31 будет основан на архитектуре RDNA 3 и получит чиплетную компоновку: сообщается, что GPU будет состоять из двух чипов с 80 вычислительными блоками «на борту» каждый, то есть общее их количество составит 160, что указывает на наличие 10240 потоковых процессоров при сохранении текущей конфигурации блоков.
Также ожидается, что графические процессоры AMD следующего поколения будут производиться по 5-нм нормам на мощностях TSMC, что принесёт прирост быстродействия и снижение уровня энергопотребления по сравнению c 7-нм технологическим процессом примерно на 15 и 30 % соответственно.
Ещё один инсайдер, владеющий ресурсом RedGamingTech, предполагает, что уровень производительности GPU Navi 31 в задачах, связанных с трассировкой лучей, будет сопоставим с достижениями графических адаптеров NVIDIA, однако выделенными ядрами, необходимыми для операций машинного обучения, в том числе для аналога DLSS, FidelityFX Super Resolution, будущие новинки так и не обзаведутся, а будут полагаться на ядра общего назначения.
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Предполагается, что видеоадаптеры AMD с архитектурой RDNA 3 будут соперничать с графическими продуктами NVIDIA поколения Lovelace и дебютируют не ранее конца следующего года.
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