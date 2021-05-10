Появилась информация о линейке материнских плат MSI X570S для AMD Ryzen AM4
В сети появилась информация по поводу грядущих материнских плат MSI X570S для процессоров AMD Ryzen AM4 для настольных ПК. Материнские платы X570S станут обновлением продуктов на базе X570 PCH, предлагая бесшумное пассивное охлаждение, а также обновлённый дизайн.
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Производители материнских плат обычно обновляют свои предложения уже после появления нового поколения процессоров. Небольшое обновление материнских плат X570 выпустили с процессорами Ryzen 5000 для ПК. С тех пор материнские платы по большей части остаются без изменений. Спустя два года ожидается третье обновление настольных процессоров AMD Ryzen AM4. Быть может, это последние процессоры под AM4.
MSI работает над восемью новыми платами на чипсете X570S:
- MEG X570S ACE MAX
- MEG X570S UNIFY-X MAX
- MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI
- MPG X570S GAMING EDGE MAX WIFI
- MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI
- MAG X570S TORPEDO MAX
- X570S PRO-MAX WI-FI
- X570S-A PRO MAX
Обновления получают все флагманские и массовые модели, не считая Godlike. Доступно изображение MSI MPG X570S Gaming Carbon Max WiFi, которое демонстрирует значительные изменения в дизайне.
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По сравнению с предыдущим X570 Carbon здесь MSI обошлась без вентиляторов и довольствуется алюминиевым радиатором, более крупными радиаторами на M.2 и большим количеством портов SATA. Не исключено увеличение числа портов ввода-вывода и улучшения VRM.
Появление материнских плат X570S AM4 может свидетельствовать о том, что в нынешнем году появится новый процессор Ryzen. Ранее была информация по материнским платам Gigabyte X570. APU AMD Ryzen 5000G для настольных ПК будут поддерживаться обновлёнными материнскими платами X570S с последней прошивкой AGESA BIOS.
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