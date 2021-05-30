Предварительная стоимость GeForce RTX 3070 Ti в Европе оказалась выше RTX 3080
Официальный анонс видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti уже совсем близко, поэтому немудрено, что специалисты ряда европейских онлайн-площадок заблаговременно размещают на страницах своих ресурсов информацию касательно предстоящих новинок, а благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником momomo_us у компьютерного сообщества есть возможность оценить стоимость новых моделей.
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Источник изображения: VideoCardz
Так, один из европейских ритейлеров пополнил свой ассортимент тремя новинками производства MSI: наиболее доступная модель GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC предлагается за €1579, за GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO придётся заплатить на €100 больше, так как видеокарту оценили в €1679, а наиболее дорогая в представленном списке GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X обойдётся в €1739.
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Источник изображения: Twitter, momomo_us
Кроме того, на сайте онлайн-магазина нашлось место и для одной GeForce RTX 3080 Ti: за модель производства MSI в лице GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO придётся отдать €2229. Стоит напомнить, что буквально вчера стало известно о стоимости нескольких моделей RTX 3080 Ti ещё у парочки ритейлеров — ценник самой доступной модели стартует с отметки в €1841.
Таким образом, предварительная стоимость новых моделей весьма высока: RTX 3080 той же серии, что и RTX 3070 Ti, в этом же магазине обойдётся дешевле более чем на три сотни евро, а цена RTX 3080 Ti не слишком далеко ушла от флагманской RTX 3090.
Впрочем, стоимость новинок в преддверии начала продаж обычно не радует глаз рядового покупателя, однако в течение нескольких недель, когда ажиотаж сходит на нет, несколько снижается. Естественно, на фоне майнинговой лихорадки слишком большого снижения ждать не стоит, однако на этот раз свою лепту может внести оснащение всех моделей серии GeForce RTX 30, за исключением флагмана линейки, новыми механизмами, снижающими скорость хешрейта Ethereum, что в теории может уменьшить интерес к потребительским видеокартам со стороны майнеров.
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