Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA продолжает усиленно противодействовать майнерам, которые предпочитают добывать криптовалюту посредством графических адаптеров, являясь одной из причин их дефицита и роста цен на целый ряд моделей: несмотря на то, что в связи с нечаянной публикацией версии графического драйвера, предназначенной для нужд разработчиков и не имеющей встроенных механизмов понижения хешрейта, в результате чего добытчики смогли вновь приступить к майнингу с максимальным уровнем быстродействия, «зелёная команда» предприняла ещё одну попытку, преследующую те же цели, что и ранее.

реклама

Для этого NVIDIA доработала механизмы защиты в случае обнаружения алгоритмов, присущих майнингу Ethereum, и приступила к поставкам новых модификаций чипов, ставших основой обновлённой линейки видеокарт с припиской LHR (Lite Hash Rate). При этом изменения коснулись всех моделей серии GeForce RTX 30, в настоящий момент представленных на рынке, кроме флагманской RTX 3090, дороговизна которой практически не привлекает майнеров.

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Кроме того, в конце мая NVIDIA намерена явить миру две новые модели, а именно GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, имеющие встроенный ограничитель хешрейта прямо «из коробки».

Несомненно, подобные изменения не могли не заинтересовать компьютерное сообщество, рассчитывающее узнать, насколько хороши новые методы противодействия майнерам, и ресурс VideoCardz решил утолить жажду познаний, опубликовав данные об уровне производительности GeForce RTX 3080 Ti и обновлённой RTX 3060 LHR при добыче Ethereum.

реклама

Как выяснили специалисты сайта Expreview, механизмы ограничения скорости хешрейта для GeForce RTX 3060 с припиской LHR теперь работают несколько иначе: ранее снижение быстродействия при добыче «эфира» происходило через несколько минут, в то время как обновлённый вариант активирует защиту мгновенно. Что касается непосредственно уровня производительности в майнинге Ethereum, то она варьируется от 20 до 22 MH/s при значении энергопотребления в 119 Вт. При этом на быстродействие в «легитимных» задачах это никак не влияет.

Источник изображений: Expreview

Кроме того, благодаря энтузиасту под ником kavka_Chow, в сети появился неподтверждённый скриншот, на котором продемонстрирован уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti при добыче Ethereum, составляющий 58 MH/s при энергопотреблении в 299 Вт.

реклама

Источник изображения: Twitter, kavka_Chow

Остаётся надеяться, что обновлённые механизмы защиты будут более надёжны, в противном случае на снижение стоимости целого ряда графических адаптеров можно не рассчитывать.