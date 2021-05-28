Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum

Механизмы защиты действительно работают.
[ ] для раздела Блоги
7
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

NVIDIA продолжает усиленно противодействовать майнерам, которые предпочитают добывать криптовалюту посредством графических адаптеров, являясь одной из причин их дефицита и роста цен на целый ряд моделей: несмотря на то, что в связи с нечаянной публикацией версии графического драйвера, предназначенной для нужд разработчиков и не имеющей встроенных механизмов понижения хешрейта, в результате чего добытчики смогли вновь приступить к майнингу с максимальным уровнем быстродействия, «зелёная команда» предприняла ещё одну попытку, преследующую те же цели, что и ранее.

реклама

Для этого NVIDIA доработала механизмы защиты в случае обнаружения алгоритмов, присущих майнингу Ethereum, и приступила к поставкам новых модификаций чипов, ставших основой обновлённой линейки видеокарт с припиской LHR (Lite Hash Rate). При этом изменения коснулись всех моделей серии GeForce RTX 30, в настоящий момент представленных на рынке, кроме флагманской RTX 3090, дороговизна которой практически не привлекает майнеров.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Кроме того, в конце мая NVIDIA намерена явить миру две новые модели, а именно GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, имеющие встроенный ограничитель хешрейта прямо «из коробки».

Несомненно, подобные изменения не могли не заинтересовать компьютерное сообщество, рассчитывающее узнать, насколько хороши новые методы противодействия майнерам, и ресурс VideoCardz решил утолить жажду познаний, опубликовав данные об уровне производительности GeForce RTX 3080 Ti и обновлённой RTX 3060 LHR при добыче Ethereum.

реклама

Как выяснили специалисты сайта Expreview, механизмы ограничения скорости хешрейта для GeForce RTX 3060 с припиской LHR теперь работают несколько иначе: ранее снижение быстродействия при добыче «эфира» происходило через несколько минут, в то время как обновлённый вариант активирует защиту мгновенно. Что касается непосредственно уровня производительности в майнинге Ethereum, то она варьируется от 20 до 22 MH/s при значении энергопотребления в 119 Вт. При этом на быстродействие в «легитимных» задачах это никак не влияет.

Источник изображений: Expreview 

Кроме того, благодаря энтузиасту под ником kavka_Chow, в сети появился неподтверждённый скриншот, на котором продемонстрирован уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti при добыче Ethereum, составляющий 58 MH/s при энергопотреблении в 299 Вт.

реклама

Источник изображения: Twitter, kavka_Chow

Остаётся надеяться, что обновлённые механизмы защиты будут более надёжны, в противном случае на снижение стоимости целого ряда графических адаптеров можно не рассчитывать.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3080 ti geforce rtx 3060 lhr
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
12
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
90
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
31
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
49
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
13
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
34
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
2
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
11
В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
6
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
1
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
29
Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
15
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
19
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
49
Выбираем недорогую игровую видеокарту – Radeon 580 vs GeForce 1060 из шахты и магазина от Benchmark
11
Стала известна июньская подборка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus
1
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5 в ранний доступ и представила шикарное техническое демо
21
В Google Pixel 6 будет использоваться тот же графический процессор ARM, что и в Galaxy S21
+
Новым таинственным подарком в Epic Games Store стала увлекательная Among Us
3

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
6
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
96
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
64
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
19
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
35
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
26
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
16:30
Они страдают.
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
Вскукарек Интелбоев
16:30
А что текстуры у нас не требовательные к памяти нынче?
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti подтверждены GPU-Z
Renegade1979
16:29
КонсолехалопЪы должны страдать!
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
Вскукарек Интелбоев
16:29
Такая))
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
Владимир Вольский
16:28
Все лучшие игры выпущены давным-давно на заре геймдева. Когда игры были искусством. Лучше Bladur's Gate, к примеру так ничего и не сделали.
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
Bare_Metal
16:27
Ты снова здесь нацистский прихвостень. Изыди!
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
Vladimir1981
16:27
Я хз какая у них температура.
Майнеры могли обеспечить до $1 млрд выручки NVIDIA в минувшем квартале
Renegade1979
16:26
То есть играть в 900р на 30 fps в Киберпунк не на ультре это нормально? Почему не играть на 1066 в таком случае, та даже быстрее будет? Особенно в 900р ))
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
stockclock
16:23
Вся наша цивилизация существует благодаря электронике. Включая разведку , добычу и доставку самой нефти. Нефть кончится, а электроника будет существовать пока существует человечество. Нефть даже рядом...
Глава Intel заявил, что полупроводники важнее нефти
Church
16:21
Ха .. а не плохая идея однако :)
GeForce RTX 3080 Ti получила внушительный показатель хешрейта 58 MH/s и может стать добычей майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем