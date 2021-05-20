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Как известно, долгожданный дебют графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti состоится уже через несколько дней, однако в распоряжении ресурса Wccftech оказалась более точная информация касательно дат появления новинок в продаже, а также публикации первых обзоров новых моделей.

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Источник изображения: VideoCardz

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По данным источника, GeForce RTX 3080 Ti появится на полках магазинов уже 3 июня, в то время как RTX 3070 Ti задержится на неделю и дебютирует 10 июня. Что касается материалов, посвящённых новым моделям, то запрет на их публикацию должен пасть за день до появления видеокарт в продаже. При этом ресурс отмечает, что приведенная информация хоть и является актуальной в данный момент, однако может претерпеть некоторых изменений, в зависимости от планов NVIDIA.

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет основан на чипе GA102-225, оснащённом 10240 ядрами CUDA, и получит в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, в то время как «сердцем» RTX 3070 Ti станет GPU GA104-400 с 6144 CUDA-ядрами «на борту», а объём видеобуфера модели составит 8 Гбайт. Ожидается, что анонс новинок состоится в конце текущего месяца.