AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) выйдет уже через несколько недель — инсайд
Большинство современных игровых приложений, задействующих технологию трассировки лучей, требует от графических адаптеров весьма высокого уровня производительности, чего не всегда можно добиться «стандартными» методами — на помощь NVIDIA в данном вопросе приходит технология DLSS, позволяющая повышать значение fps ценой практически незаметного снижения качества изображения, в то время как AMD только работает над аналогом данной функции, получившим именование FidelityFX Super Resolution (FSR), намереваясь представить его в ближайшем будущем, и сей прекрасный момент может наступить ранее, чем предполагалось, по крайней мере, об этом сообщает инсайдер, известный под ником Coreteks, слова которого приводит ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AMD
Несмотря на то, что в марте Скотт Херкельман (Scott Herkelman), занимающий в AMD пост вице-президента и старшего менеджера подразделения графических продуктов, говоря о технологии FidelityFX Super Resolution, так и не обмолвился, когда именно данная функция станет доступна для рядовых пользователей, у инсайдера есть достаточно занятная информация на этот счёт: утверждается, что запуск FidelityFX Super Resolution состоится уже в июне, а ряд разработчиков игровых приложений уже имеет доступ к данной технологии.
К сожалению, энтузиаст не смог предоставить данных касательно повышения уровня производительности при использовании новой технологии, что может быть вызвано существованием сразу нескольких версий FidelityFX Super Resolution, которые есть в наличии у разработчиков.
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При этом энтузиаст сообщил, что у технологии AMD есть существенное отличие от реализации NVIDIA: утверждается, что DLSS задействуется в самом конце графического конвейера, в то время как FSR используется гораздо раньше, что в теории требует меньше усилий от разработчиков. Кроме того, технология от AMD не опирается на машинное обучение, что является дополнительным плюсом в разрезе скорости её внедрения.
Интересен тот факт, что, по словам инсайдера, технология FidelityFX Super Resolution поддерживает графические продукты NVIDIA. Впрочем, в финальной версии данный «недочёт», скорее всего, будет исправлен.
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