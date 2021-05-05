Radeon RX 6800 XT ощутимо уступает GeForce RTX 3080 в Resident Evil Village с RT— тест Wccftech
Пока широкое компьютерное сообщество лишь ожидает своего часа, дабы насладиться игровым процессом очередной части популярной хоррор-игры Resident Evil получившей приписку Village, разного рода специалисты уже получили разрешение от издателя публиковать свои материалы об игре, чем тут же воспользовались исследователи ресурса Wccftech, поделившись с сообществом информацией об уровне производительности пары современных видеокарт из стана AMD и NVIDIA в данном игровом приложении при активированной технологии трассировке лучей.
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Источник отмечает, что в настоящий момент рейтресинг в Resident Evil Village доступен для всех моделей видеокарт, имеющих аппаратную поддержку данной технологии, и способен преобразить игру, хотя весомых изменений не наблюдается.
Трассировка лучей включена/выключена
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Для тестирования использовалась система, снабжённая настольным процессором AMD Ryzen 9 5900X, материнской платой TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi) производства ASUS, оперативной памятью HyperX Predator DDR4-3600 общим объёмом 32 Гбайт, а также героинями материала — видеокартами AMD Radeon RX 6800 XT и NVIDIA GeForce RTX 3080. При этом применялись последние версии драйверов, а функция Smart Access Memory (Resizable BAR) была активирована.
При разрешении 4K и максимальных настройках графики с активированной технологией трассировки лучей в разрезе значения средней кадровой частоты графический адаптер Radeon RX 6800 XT уступил GeForce RTX 3080 около 14.8 %, а по минимальному значению fps (1 %) оказался позади на 16.3 %.
Источник изображений: Wccftech
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Впрочем, обе видеокарты, перешагнув порог в 60 к/с, способны обеспечить качественный игровой процесс в Resident Evil Village, попутно дав возможность насладиться всеми красотами, которые приносит технология трассировки лучей.
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