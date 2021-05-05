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Первые оценки Resident Evil Village: игра восторженно принята критиками

А вот Альсине Димитреску разработчики уделили очень мало внимания.
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Начиная с сегодняшнего дня компания Capcom сняла ограничение на публикацию обзоров Resident Evil Village. Этот проект должен поступить в продажу уже послезавтра, 7 мая, на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. На агрегаторе рецензий Metacritic у новой Resident Evil имеется 84 баллов рейтинга критиков из 100 возможных. Больше всего рецензий собрала версия для консоли PS5.

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Критики хвалят Resident Evil Village за первоклассную картинку, атмосферность, интересных врагов, отличный экшен и многое другое. Самое большое разочарование — экранное время Альсины Димитреску, той высокой женщины в белом платье, ставшей самым узнаваемым персонажем из игры ещё до релиза. Этого самого времени оказалось очень мало, рецензенты негодуют.

На агрегаторе рецензий OpenCritic у проекта имеется 86% общего рейтинга, 90% критиков рекомендуют ознакомиться с Resident Evil Village.

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S4JK
20:17
Да, мы уже давно живём в эпоху маректологов и плавающих частот чипов. Верить можно только ватт-метру в розетке.
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Foxter
20:16
И у 11900К, по паспорту 125 ватт потребление, но это не так. И у амд тоже самое по паспорту одно на деле совершенно другое.
Процессоры Intel Alder Lake получат возможность отключения ядер разных типов
Foxter
20:13
5800х, в реальности жрёт 148 ватт. 5950х только по паспорту 105 ватт ест.
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Alex Zotov
20:12
Русиш швайн тупой недонарод с выжженными мозгами, ублюдки, биомусор подлежащий уничтожению
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
Hacknir
20:11
ДА 250 это тоже не серьезно, у меня такой под систему стоит, в итоге в него влезает еще 1 игра на 120гб (конан эксаилс) и все. Там остаются какие то сопли типо 30-50 гб, это ни о чем, вторая игра кото...
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nazgulsh
20:10
а ты всегда интересуешься чужими желаниями и при этом считаешь себя нормальным? Ок.. хотя, конечно, это нифига не ок ))
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Hacknir
20:09
Да ти что. А то я не работаю, ага. Нологи заплоти, квартплату зоплоти, еду купи и...все. зато можно гулять свободно до след зп. Еще мне так нравится, когда в драном тайване или где там это все клепаю...
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Лакорос
20:06
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Ошибка Защитника Windows заполняет загрузочный диск Windows 10 тысячами файлов
Hacknir
20:06
просто в голос с этой цены. ну значит подождем торрента.
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Alex
20:05
наличие оружие, сразу упрощает игру, а когда его в избытке... Помню как кайфовал в ремейке резика 2, что нет патрон, зомбари практически не убиваемые, кайф. Резик 3, куча оружия и игра превратилась в ...
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