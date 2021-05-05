Начиная с сегодняшнего дня компания Capcom сняла ограничение на публикацию обзоров Resident Evil Village. Этот проект должен поступить в продажу уже послезавтра, 7 мая, на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. На агрегаторе рецензий Metacritic у новой Resident Evil имеется 84 баллов рейтинга критиков из 100 возможных. Больше всего рецензий собрала версия для консоли PS5.

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Критики хвалят Resident Evil Village за первоклассную картинку, атмосферность, интересных врагов, отличный экшен и многое другое. Самое большое разочарование — экранное время Альсины Димитреску, той высокой женщины в белом платье, ставшей самым узнаваемым персонажем из игры ещё до релиза. Этого самого времени оказалось очень мало, рецензенты негодуют.

На агрегаторе рецензий OpenCritic у проекта имеется 86% общего рейтинга, 90% критиков рекомендуют ознакомиться с Resident Evil Village.