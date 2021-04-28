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В процессе специального мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung рассекретила свой новый игровой ноутбук Galaxy Book Odyssey, оснащённый процессором Intel 11-го поколения, известным под кодовым именем Tiger Lake-H, а также графическим адаптером серии GeForce RTX 3050, информирует компьютерную общественность ресурс Wccftech.

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Сообщается, что новый лэптоп будет комплектоваться мобильным CPU Intel 11-го поколения семейства Core i7 или Core i5, а также мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 3050 Ti в исполнении Max-Q.

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Кроме того, новинка получит TFT-экран с диагональю в 15.6 дюйма и разрешением в 1080p, до 32 Гбайт памяти типа DDR4 и NVMe-накопитель объёмом вплоть до 1 Тбайт с возможностью установки ещё одного благодаря дополнительному слоту M.2, а также порт HDMI, три разъёма USB 3.2 и два USB Type-C, модули Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и Gigabit Ethernet.

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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, мобильная GeForce RTX 3050 Ti получит в своё распоряжение графический процессор GA107 с 2560 ядрами CUDA «на борту», функционирующий на частотах 1035-1695 МГц в зависимости от TGP, в то время как RTX 3050 будет располагать тем же чипом, но оснащённым всего лишь 2048 CUDA-ядрами, однако работающим на чуть повышенных частотах — от 1057.5 до 1740 МГц.

Источник изображений: Wccftech

Помимо этого, графические адаптеры обзаведутся 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а также 128-битной шиной.

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Дебют Galaxy Book Odyssey компания Samsung наметила на август, однако предварительный заказ можно осуществить уже сейчас — цена стартует с отметки в $1399.