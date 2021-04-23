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Похоже, появление долгожданных NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti на прилавках магазинов вновь откладывается, по крайней мере, об этом сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт HKEPC.

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Источник изображения: VideoCardz

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Согласно информации источника, запуск GeForce RTX 3080 Ti запланирован на 25 мая, в то время как появления RTX 3070 Ti придётся подождать до начала июня, хотя ранее сообщалось, что обе новинки должны были дебютировать в мае.

Стоит напомнить, что графический адаптер GeForce RTX 3080 Ti будет основан на чипе GA102-225, оснащённом 10240 ядрами CUDA. Кроме того, новинка обзаведётся 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и встроенным ограничителем скорости хешрейта при майнинге Ethereum.

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Впрочем, буквально вчера появилась информация о достаточно высоком уровне производительности новой модели при добыче «эфира», однако исследуемый образец, скорее всего, был инженерным с отсутствующими мерами защиты.

Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti, судя по имеющимся данным, получит графический процессор GA104-400 c 6144 CUDA-ядрами «на борту», а также 8 Гбайт памяти GDDR6X. Что касается механизмов по противодействию майнингу, то, исходя из ряда «утечек», новинка также может быть наделена встроенной защитой.

Необходимо учесть, что приведенные даты ещё не подтверждены официально, поэтому в будущем могут подвергнуться корректировке.