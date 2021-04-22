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Похоже, уже через несколько недель компьютерная общественность наконец-то увидит на прилавках магазинов (или хотя бы на официальных сайтах производителей) первые модели долгожданной GeForce RTX 3080 Ti, дебют которой переносился NVIDIA уже несколько раз, по крайней мере, об этом свидетельствуют данные, полученные ресурсом VideoCardz.

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Как уже было известно ранее, в основу GeForce RTX 3080 Ti ляжет графический процессор под кодовым именем GA102-225, имеющий в своём распоряжении 10240 CUDA-ядер, который можно лицезреть на представленном изображении. Кроме того, новинка получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X.

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Стоит напомнить, что новая модель обзаведётся не только поддержкой технологии Resizable BAR, но и встроенным ограничителем майнинга Ethereum с улучшенными механизмами защиты. Впрочем, судя по имеющимся данным, инженерные образцы защитных алгоритмов лишены, что, похоже, и было доказано неким энтузиастом, протестировавшим новинку на предмет уровня производительности в майнинге.

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Согласно приложенному скрину, скорость хешрейта GeForce RTX 3080 Ti при добыче популярной криптовалюты Ethereum составила около 119 MH/s, что примерно соответствует достижениям GeForce RTX 3090. Впрочем, видеокарта подверглась некоторым оптимизациям, как то увеличение частоты памяти до 21,4 ГГц.

Источник изображений: VideoCardz

Помимо этого, «зоркий глаз» оверклокера сможет заприметить на представленном изображении частотные характеристики GPU и памяти: так, графический чип способен работать на базовой частоте 1365 МГц с повышением до 1665 МГц в Boost-режиме, а эффективная частота памяти составляет 19 ГГц.

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Остаётся надеяться, что представленный образец был инженерным, а механизмы ограничения майнинга для потребительских GeForce RTX 3080 Ti будут надёжными, в противном случае рядовые геймеры вновь рискуют остаться ни с чем.