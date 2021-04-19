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Сегодня, 19 апреля 2021 года, наконец-то состоялся первый управляемый полёт вертолёта Ingenuity на Марсе, сообщает ресурс CNN. Дрон взлетел на 3 м и продержался на данной высоте 40 секунд. Вертолётом управлял коллектив учёных из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, первым получивший данные об успешности полёта Ingenuity.

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Как информирует источник, первоначально запуск вертолёта-дрона Ingenuity, прибывшего на Марс совместно с марсоходом Perseverance, был предусмотрен 11 апреля 2021 г., а позднее перенесён сначала на 14 апреля, а далее на более поздний срок.

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Первые снимки с камер вертолёта уже доступны для изучения, а в ближайшее время исследователи получат ещё больше изображений. При этом на следующие несколько недель запланирован ещё ряд полётов.

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Снимок с навигационной камеры Ingenuity. Источник изображения: CNN

К деятельности Perseverance на Марсе приковано пристальное внимание со дня его прибытия на планету. Марсоход проводит исследования на предмет присутствия жизни на Марсе в древности, как то кратер древнего озера Джезеро — место, которое, по оценкам учёных, было пригодным для жизни около четырех миллиардов лет назад.

Учёные продолжают исследовать Марс, пытаясь постигнуть его загадки: так, в прошлом году три космических аппарата (марсоход NASA Perseverance, зонд «Надежда» ОАЭ и китайский Tianwen-1) отправились изучать неизведанную «Красную планету» и прибыли к ней в начале 2021 г.

В то время, как «Надежда» на протяжении марсианского года (687 земных дней) обследует атмосферу планеты, китайский аппарат попытается систематизировать информацию о наличии воды, атмосфере, почве и геологической структуре Марса.

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На сегодняшний день человечество связывает большие надежды с освоением Марса, поэтому данные, полученные марсоходом Perseverance и вертолётом Ingenuity, помогут дополнить уже имеющиеся сведения о планете, которая в теории может стать новым домом для некоторых землян.