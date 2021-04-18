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Карта для майнинга ASUS CMP 30HX получит ARGB-подсветку и ценник в $799

Дебют новинки должен состояться в мае.
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Как известно, пару месяцев назад NVIDIA представила свою новую линейку устройств, которые в теории должны заменить потребительские графические адаптеры, ставшие дефицитным товаром, в майнинг-фермах добытчиков криптовалют, но первые майнинг-ускорители официально появляются только сейчас: так, несколько дней назад стало известно о выпуске младшей карты для майнинга компанией Gigabyte, а уже сегодня ресурс VideoCardz приоткрывает завесу тайны над подобным устройством от ASUS.

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Как сообщает источник, майнинг-ускоритель ASUS CMP 30HX по своему дизайну не отличается от потребительской модели GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO, за исключением отсутствия разъёмов, ответственных за вывод изображения, что не вызывает особого удивления, учитывая предназначение устройства. При этом новинка занимает 2,7 слота и имеет длину в 24 см.

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В основу карты для майнинга лёг графический процессор, способный функционировать на максимальной частоте 1785 МГц при базовой в 1530 МГц. При этом именование GPU не упоминается, однако, согласно имеющимся данным, это будет старый добрый TU116-100 поколения Turing. Кроме того, устройство снабжается 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и шиной в 192 бит, а для обеспечения дополнительного питания предназначен один 8-контактный разъём.

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Источник изображений: VideoCardz

Любителей подсветки специалисты ASUS тоже не обидели, снабдив карту ARGB-полосой, расположенной на боковой панели. А вот стоимость новинки, вероятно, не слишком обрадует, хотя на фоне дефицита графических адаптеров это уже стало в порядке вещей: устройство, аналогичное по характеристикам GeForce GTX 1660 SUPER, оценили в $799. При этом дебют майнинг-ускорителя намечен на следующий месяц.

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