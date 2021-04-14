Первая карта для добычи криптовалюты серии CMP HX официально запущена Gigabyte
Как известно, несколько недель назад NVIDIA официально явила миру новую линейку устройств, специально предназначенных для добычи ряда криптовалют, однако до сего момента официальных запусков новых майнинг-ускорителей от партнёров компании не наблюдалось: первой нарушить молчание решила Gigabyte, представив на страницах своего сайта карту для майнинга CMP 30HX, сообщает ресурс VideoCardz.
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Судя по представленным данным, майнинг-ускоритель получил в своё распоряжение GPU, способный функционировать на частоте 1785 МГц, а также 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и 192-битной шиной, в результате чего пропускная способность памяти достигает значения в 336 Гбайт/с.
Майнинг-ускоритель Gigabyte CMP 30HX оснащён фирменной системой охлаждения с двумя 90-мм вентиляторами и лишён видеовыходов, как и полагается устройству данного класса. Кроме того, срок гарантии составляет всего лишь три месяца.
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Источник изображений: Gigabyte
К сожалению, подробной информации о графическом процессоре новинки производителем предоставлено не было, однако, благодаря недавним «утечкам», известно, что в основу майнинг-ускорителя CMP 30HX лёг GPU TU116-300 с архитектурой Turing, оснащённый 1408 ядрами CUDA.
Данных о рекомендованной стоимости данного устройства также не имеется, однако новинка уже появилась в ассортименте одного из европейских магазинов по цене около $720.
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