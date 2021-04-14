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Как известно, несколько недель назад NVIDIA официально явила миру новую линейку устройств, специально предназначенных для добычи ряда криптовалют, однако до сего момента официальных запусков новых майнинг-ускорителей от партнёров компании не наблюдалось: первой нарушить молчание решила Gigabyte, представив на страницах своего сайта карту для майнинга CMP 30HX, сообщает ресурс VideoCardz.

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Судя по представленным данным, майнинг-ускоритель получил в своё распоряжение GPU, способный функционировать на частоте 1785 МГц, а также 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и 192-битной шиной, в результате чего пропускная способность памяти достигает значения в 336 Гбайт/с.

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Майнинг-ускоритель Gigabyte CMP 30HX оснащён фирменной системой охлаждения с двумя 90-мм вентиляторами и лишён видеовыходов, как и полагается устройству данного класса. Кроме того, срок гарантии составляет всего лишь три месяца.

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Источник изображений: Gigabyte

К сожалению, подробной информации о графическом процессоре новинки производителем предоставлено не было, однако, благодаря недавним «утечкам», известно, что в основу майнинг-ускорителя CMP 30HX лёг GPU TU116-300 с архитектурой Turing, оснащённый 1408 ядрами CUDA.

Данных о рекомендованной стоимости данного устройства также не имеется, однако новинка уже появилась в ассортименте одного из европейских магазинов по цене около $720.