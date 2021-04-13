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Специалисты корпорации Microsoft в течение последних нескольких лет продолжают трансформировать привычный многим пользователям вид и функциональность ОС Windows 10, привнося в операционную систему новые инструменты и решения.

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Как сообщает ресурс BleepingComputer, разработчики намерены «вывести» из системы раздел «Администрирование» (Administrative Tools) в том виде, в каком он существовал до сих пор: так в сборке с порядковым номером 21354 он был заменён панелью «Инструменты Windows» (Windows Tools), получившей увеличенное число ярлыков для целого ряда инструментов, позволяющих выполнять определённые задачи по настройке и диагностике системы.

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Источник изображения: BleepingComputer

Перерождение раздела «Администрирование» в «Windows Tools» является одним из шагов, направленных на ликвидацию «Панели управления», несмотря на то, что она существовала не один десяток лет, кочуя из одной версии Windows в другую.

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Первые посылы к избавлению от «Панели управления» в Windows 10 наметились ещё несколько лет назад, а в июле прошлого года руководитель программы Windows Insider Брэндон ЛеБлан (Brandon LeBlanc) в официальном блоге корпорации Microsoft сообщил, что компания намерена перевести все функции «Панели управления» в раздел «Параметры», который в дальнейшем будет обладать целым набором необходимых инструментов.

Кроме того, в течение 2021 г. Microsoft предполагает внедрить ещё два существенных обновления Windows 10: значительно усовершенствовать «Проводник», в котором будет довольно много изменений, а также добавить поддержку эмуляции 64-разрядных приложений.