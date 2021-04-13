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Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления

Модернизация популярной ОС продолжается.
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Специалисты корпорации Microsoft в течение последних нескольких лет продолжают трансформировать привычный многим пользователям вид и функциональность ОС Windows 10, привнося в операционную систему новые инструменты и решения.

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Как сообщает ресурс BleepingComputer, разработчики намерены «вывести» из системы раздел «Администрирование» (Administrative Tools) в том виде, в каком он существовал до сих пор: так в сборке с порядковым номером 21354 он был заменён панелью «Инструменты Windows» (Windows Tools), получившей увеличенное число ярлыков для целого ряда инструментов, позволяющих выполнять определённые задачи по настройке и диагностике системы.

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Источник изображения: BleepingComputer

Перерождение раздела «Администрирование» в «Windows Tools» является одним из шагов, направленных на ликвидацию «Панели управления», несмотря на то, что она существовала не один десяток лет, кочуя из одной версии Windows в другую.

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Первые посылы к избавлению от «Панели управления» в Windows 10 наметились ещё несколько лет назад, а в июле прошлого года руководитель программы Windows Insider Брэндон ЛеБлан (Brandon LeBlanc) в официальном блоге корпорации Microsoft сообщил, что компания намерена перевести все функции «Панели управления» в раздел «Параметры», который в дальнейшем будет обладать целым набором необходимых инструментов.

Кроме того, в течение 2021 г. Microsoft предполагает внедрить ещё два существенных обновления Windows 10: значительно усовершенствовать «Проводник», в котором будет довольно много изменений, а также добавить поддержку эмуляции 64-разрядных приложений.

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Сейчас обсуждают

Vovix
22:25
Абы еще больше усложнить.
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
wolfire
22:25
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Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
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22:21
Вообще удивлён, что ты ответил на этот высер. Стареешь.
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
Ваня Снегов
22:18
Чё попробовал? Не понравилось?)))))
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Виктор Шторм
22:18
Заметь лаптеголовая - в любой точке мира, в горах, в Тайге, в пустыне, в океане, в любой глуши вообще куда никакой мобильный и проводной оператор не доберётся.
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omoikane
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