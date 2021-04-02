Рост fps при активации Resizable BAR для GeForce RTX 30 достигает почти 20 % — тест TechPowerUp
Несколько дней назад технология Resizable BAR, дающая центральному процессору доступ ко всему объёму видеобуфера графического адаптера, что положительным образом сказывается на уровне производительности в ряде игровых приложений, наконец-то стала доступна для всех обладателей десктопных видеокарт поколения Ampere, а специалисты ресурса TechPowerUp решили на практике проверить, насколько хороша новая функция.
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Источник изображения: NVIDIA
Стоит напомнить, что для активации новой технологии, помимо графического адаптера серии GeForce RTX 30 с обновлённым vBIOS, необходимо наличие совместимого процессора в дуэте с материнской платой, оснащённой новой прошивкой, а также свежая версия графических драйверов.
После активации Resizable BAR в настройках BIOS материнской платы убедиться в работоспособности новой функции можно посредством утилиты GPU-Z или Панели Управления NVIDIA во вкладке «Информация о системе».
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Для тестирования использовались видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090, настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X, материнская плата MSI B550-A PRO и оперативная память DDR4-4000 (19-23-23-42) общим объёмом 16 Гбайт в режиме 1:1.
Необходимо отметить, что в настоящий момент NVIDIA заявила о поддержке Resizable BAR только для 17 игровых приложений, список которых в будущем, несомненно, будет расширяться. При этом в тестовом наборе специалистов ресурса оказалось 12 тайтлов из общего пакета в 22 игры.
Что касается результатов тестов, то исследователи наблюдали значительное повышение значения кадровой частоты в игре Gears 5, достигающее почти 20 %, в то время как для остальных тайтлов, поддерживающих новую функцию, прирост оказался не таким весомым и ограничился средним показателем в 2-4 %.
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Впрочем, без курьёзов тоже не обошлось: так, в игровом приложении Watch Dogs: Legion, вошедшем в список совместимых, в разрешении 1080p при задействовании новой технологии происходило снижение значения fps, что, вероятно, будет исправлено в следующих версиях драйверов.
Источник изображений: TechPowerUp
В целом, в ряде игр повышение производительности не так велико, как хотелось бы, но от «бесплатного» прироста fps вряд ли кто-то откажется.
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