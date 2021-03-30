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Анонсированная компанией NVIDIA несколько недель назад технология Resizable BAR, предназначающаяся как для мобильных, так и для десктопных моделей видеокарт серии GeForce RTX 30, наконец-то стала доступна для всего модельного ряда «зелёной команды», сообщается на официальном сайте.

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Стоит напомнить, что технология основана на возможностях стандарта PCIe и позволяет CPU более продуктивно «общаться» с памятью видеокарты, получая полный доступ ко всему объёму видеобуфера и позволяя делать сразу несколько запросов одновременно без постановки их в очередь.

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NVIDIA отмечает, что не все игры положительным образом реагируют на новую технологию, поэтому специалисты компании озаботились предварительным тестированием игровых приложений с последующим добавлением профилей только для тех тайтлов, которые продемонстрировали улучшение производительности. Всего же в настоящий момент доступно 17 популярных игр, поддерживающих новую технологию.

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Что касается практического применения, то, согласно тестам специалистов NVIDIA, прирост среднего показателя кадровой частоты в пяти представленных игровых приложениях при разрешении 2560x1440 и активной функции Resizable BAR для GeForce RTX 3080 в связке с процессором AMD Ryzen 9 5950X варьировался от 5.9 % в Cyberpunk 2077 до 11.9 % в F1 2020.

Компания напоминает, что для функционирования Resizable BAR на ПК необходимо наличие совместимой материнской платы на базе чипсетов AMD 400-й, 500-й серий или Intel H410, B460, H470, Z490 либо же новейшей 500-й серии, а также процессора AMD Zen 3 или Intel 10-го (Core i3, i5, i7, i9) либо 11-го (Core i5, i7, i9) поколений. Впрочем, некоторые производители расширили данный список и моделями прошлых поколений.

Кроме того, следует обновить BIOS системной платы, видеоадаптера (за исключением GeForce RTX 3060, вышедшего уже с «правильной» прошивкой) и графические драйверы до последней версии.

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Убедиться в работоспособности технологии можно в Панели управления NVIDIA в разделе «Информация о системе»: в том случае, если функция активна, напротив «Resizable BAR» можно увидеть надпись «Да» («Yes»).

Источник изображений: NVIDIA