ASUS и Acer намерены поднять цены на свои ноутбуки со следующего квартала
В связи с продолжением пандемии коронавируса и необходимостью людей работать удалённо, усиление спроса на компьютерную технику по всему миру растет ускоренными темпами. Так, по информации ресурса Gizchina, тайваньские компании Acer и ASUS на фоне стремительно растущего спроса на их мобильные устройства не только в России, но и во всём мире, серьёзно увеличат цены на данную продукцию.
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Источник изображения: Twitter, ASUS
Это связано ещё и с тем, что компании ощущают дефицит производства: у Acer он составляет около 70 % выпуска ноутбуков, а у компании ASUS дела чуть получше – у неё дефицит колеблется в пределах 25-30%
В конечном варианте в связи с создавшейся ситуацией продукция Acer и ASUS до конца второго квартала текущего года подорожает на 5-10% в зависимости от конкретной модели. При этом об увеличении цен в недалёком будущем заявляют даже те компании, у которых ранее основным приоритетом являлась концепция достаточно низких цен по сравнению с конкурентами.
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Так, компания Xiaomi сообщила, что в конце марта текущего года будет решаться вопрос о подорожании её смартфонов в связи с недостаточностью выпуска микросхем. Заявление президента компании Вана Сяна (Wang Xiang) неприкрыто свидетельствует о том, что Xiaomi сейчас несёт дополнительные расходы по производству компьютерной техники, которые хочет компенсировать за счёт потребителей своей продукции.
Рост цен на ноутбуки может быть связан в том числе с удорожанием оперативной памяти, вызванным недостаточным выпуском микросхем: ранее сообщалось, что повышение стоимости будет относиться лишь к памяти стандарта DDR3, который в настоящее время практически заменён современным DDR4, в связи с чем DDR3 в текущем году может получить прирост к цене вплоть до 50%.
Впрочем, недавние новости дали понять, что увеличение цен на модули DDR4 также произойдёт уже совсем скоро. Помимо этого, стоимость SSD-накопителей тоже готова вырасти на 5-10 % уже к концу следующего квартала.
Несмотря на то, что Acer и ASUS стали «первопроходцами» в разрезе повышения цен на ноутбуки, их примеру могут последовать и другие производители.
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