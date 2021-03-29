Китайские майнеры смогут получать устройства для добычи криптовалют NVIDIA CMP HX прямо с завода
Несколько недель назад NVIDIA представила на суд компьютерной общественности новую линейку устройств, предназначенных специально для добычи криптовалют, тем самым пытаясь убить сразу двух зайцев: совладать с дефицитом графических адаптеров текущего поколения и заинтересовать майнеров.
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Как сообщает ресурс ITHome со ссылкой на ChannelGate, на китайском рынке новые майнинг-ускорители появятся уже в апреле, а их выпуском будут заниматься основные партнёры NVIDIA, в том числе Palit и Colorful. Отмечается, что майнеры смогут рассчитывать на прямые поставки прямо с завода, поэтому можно предположить, что до прилавков магазинов данные устройства могут и не добраться.
Стоит напомнить, что новая линейка майнинг-ускорителей NVIDIA будет насчитывать как минимум четыре модели, характеризующиеся скоростью хешрейта в 26-86 MH/s при добыче популярной криптовалюты Ethereum. Кроме того, в сети появились слухи касательно планов компании по выпуску настоящего «монстра» майнинга под кодовым именем CMP 220HX, отличающегося ценой в $3000 и показателем в 210 MH/s.
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Источник изображений: NVIDIA
При этом младший представитель новой линейки в лице CMP 30HX производства Palit, являющийся аналогом GeForce GTX 1660 SUPER, уже появился в розничной продаже: новинка предлагается за $724.
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