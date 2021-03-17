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Несколько недель назад NVIDIA анонсировала скорый выход специальных устройств серии CMP HX, предназначенных специально для добычи криптовалют, и первые модели новых продуктов уже начинают появляться в прайс-листах онлайн-магазинов.

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Так, благодаря стараниям известного «сетевого детектива» momomo_us, стало известно, что заграничный ритейлер Microless разместил в своём прайс-листе младшую модель новой серии в лице Palit CMP 30HX.

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Согласно представленным данным, майнинг-ускоритель основан на чипе, способном функционировать на базовой частоте 1530 МГц с повышением до 1785 МГц в максимальном режиме, а также получил в своё распоряжение 6 Гбайт видеопамяти с эффективной частотой 14 ГГц и шиной в 192 бит. Уровень энергопотребления новинки составляет 125 Вт, для дополнительного питания предназначен один 8-контактный разъём, а видеовыходов не предусмотрено.

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К сожалению, наименование используемого графического процессора не указывается, однако, судя по ряду характеристик, в том числе частотам GPU, можно предположить, что данная модель является аналогом GeForce GTX 1660 SUPER на базе чипа TU116.

Источник изображений: Microless

Что касается уровня производительности майнинг-ускорителя, то при добыче популярной криптовалюты Ethereum заявлена скорость хешрейта в 26 MH/s. При этом новинка оценена в $724, что ощутимо выше стоимости геймерской GeForce GTX 1660 SUPER GP производства Palit, предлагаемой в этом же магазине за $629, и уже доступна для заказа.