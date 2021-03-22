NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
Похоже, в скором времени NVIDIA может расширить свою новую линейку майнинг-ускорителей серии CMP HX, анонсированную несколько недель назад, явив миру настоящего «монстра», ощутимо превосходящего возможности десктопной флагманской модели поколения Ampere в лице GeForce RTX 3090.
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Как сообщает инсайдер, известный под ником I_Leak_VN, дополняющий информацию энтузиаста kopite7kimi, топовое устройство, предназначенное для майнинга криптовалют и являющееся аналогом ускорителя вычислений NVIDIA A100, получит кодовое имя CMP 220HX, а скорость хешрейта при майнинге Ethereum достигнет значения в 210 MH/S, что почти вдвое больше достижений GeForce RTX 3090.
Источник изображения: Twitter, I_Leak_VN
Кроме того, источник называет предварительную стоимость устройства: по его данным, майнинг-ускоритель NVIDIA CMP 220HX будет оценён в $3000, что в два раза выше по сравнению с MSRP флагмана настольной линейки в лице RTX 3090.
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Стоит отметить, что ускоритель вычислений NVIDIA A100 в исполнении PCIe имеет в своём распоряжении целых 40 Гбайт памяти типа HBM2, что, вероятно, не понадобится при добыче криптовалют, поэтому майнинг-ускоритель может получить ощутимо меньший объём видеобуфера в целях экономии, а вот общая пропускная способность в 1555 Гбайт/с придётся как нельзя кстати при майнинге Ethereum.
NVIDIA A100 для PCIe. Источник изображения: NVIDIA
Кроме того, при уровне энергопотребления в 250 Вт новинка сможет дать фору любой специализированной или десктопной модели, а возможность использования всего одного устройства вместо нескольких поможет существенно сэкономить место в майнинг-ферме.
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Остаётся надеяться что профессиональные добытчики криптовалют обратят внимание на новые устройства NVIDIA, что в теории позволит частично решить проблему с нехваткой графических адаптеров и их завышенной стоимостью.
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