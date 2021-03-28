Видеокарта ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 получила всего один вентилятор и оценена ритейлером в $612
Тайваньский производитель ASUS продолжает расширять свой ассортимент видеокарт поколения Ampere, на сей раз представив на суд общественности модель среднего ценового сегмента в лице Phoenix GeForce RTX 3060, информирует ресурс VideoCardz.
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Новинка основана на короткой печатной плате, однако требует целых 2,5 слота для своего размещения. Система охлаждения модели снабжена одним вентилятором с большим количеством лопастей и двойным шарикоподшипником. Кроме того, видеокарта оснащается металлической задней пластиной, служащей для предотвращения изгиба печатной платы.
Видеоадаптер ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 базируется на графическом процессоре GA106-300, снабжённом 3584 ядрами CUDA и способном функционировать на максимальной частоте в 1777 МГц «из коробки», которая, благодаря фирменной утилите GPU Tweak, может быть повышена до 1807 МГц. Помимо этого, новинка оснащена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шиной в 192 бит.
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Для вывода изображения предусмотрены три разъёма DisplayPort и один выход HDMI, а для организации дополнительного питания — один 8-контактный коннектор.
Источник изображений: VideoCardz
Несмотря на то, что Phoenix GeForce RTX 3060 является моделью среднего ценового диапазона, на фоне продолжающегося дефицита графических адаптеров её стоимость далека от рекомендованной: так, шведский ритейлер Proshop оценил новинку в 5290 шведских крон (около 612 долларов США).
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