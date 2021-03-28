Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньский производитель ASUS продолжает расширять свой ассортимент видеокарт поколения Ampere, на сей раз представив на суд общественности модель среднего ценового сегмента в лице Phoenix GeForce RTX 3060, информирует ресурс VideoCardz.

реклама

Новинка основана на короткой печатной плате, однако требует целых 2,5 слота для своего размещения. Система охлаждения модели снабжена одним вентилятором с большим количеством лопастей и двойным шарикоподшипником. Кроме того, видеокарта оснащается металлической задней пластиной, служащей для предотвращения изгиба печатной платы.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Видеоадаптер ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 базируется на графическом процессоре GA106-300, снабжённом 3584 ядрами CUDA и способном функционировать на максимальной частоте в 1777 МГц «из коробки», которая, благодаря фирменной утилите GPU Tweak, может быть повышена до 1807 МГц. Помимо этого, новинка оснащена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шиной в 192 бит.

реклама

Для вывода изображения предусмотрены три разъёма DisplayPort и один выход HDMI, а для организации дополнительного питания — один 8-контактный коннектор.

Источник изображений: VideoCardz

Несмотря на то, что Phoenix GeForce RTX 3060 является моделью среднего ценового диапазона, на фоне продолжающегося дефицита графических адаптеров её стоимость далека от рекомендованной: так, шведский ритейлер Proshop оценил новинку в 5290 шведских крон (около 612 долларов США).