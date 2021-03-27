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В ожидании скорого появления очередных графических адаптеров NVIDIA, которые пополнят линейку GeForce RTX 30, инсайдеры и компьютерные ресурсы продолжают публиковать информацию, уточняющую или исправляющую предыдущие «утечки»: так, ещё в прошлом году предтоповой модели в лице GeForce RTX 3080 Ti прочили графический процессор GA102-250, оснащённый 9984 ядрами CUDA, затем количество CUDA-ядер варьировалось от 10496 до 10240, наконец, согласно свежим данным, укрепившись на последнем значении, однако модификация чипа изменилась — ожидается, что новинка получит GPU GA102-225.

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Сегодня же один из участников форума Hardwareluxx под ником isoO сделал достаточно интересное открытие: как сообщает немецкий ресурс, в процессе замены системы охлаждения на видеокарте GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition энтузиаст обнаружил, что изначальная маркировка чипа видеоадаптера, изготовленного на 49-й неделе прошлого года, имела вид GA102-250-KD-A1 — этот же GPU должен был использоваться для GeForce RTX 3080 Ti.

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Источник изображения: Hardwareluxx, isoO

Впрочем, затем гравировка была изменена на GA102-300-A1, что присуще GeForce RTX 3090. Источник отмечает, что это достаточно странное решение, вероятно, вызванное дефицитом графических процессоров, в результате чего чип, предназначенный для GeForce RTX 3080 Ti, в итоге оказался в составе RTX 3090.

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Ещё один известный ресурс, именуемый VideoCardz, добавляет, что, по информации, полученной из собственного источника, все графические процессоры GA102-250 были перемаркированы в GA102-300 для нужд GeForce RTX 3090.

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Стоит напомнить, что, согласно последним данным, графический адаптер GeForce RTX 3080 Ti получит GPU GA102-225 с 10240 ядрами CUDA «на борту», а также 12 Гбайт памяти типа GDDR6X и 384-битную шину. Ожидается, что дебют новинки состоится в середине мая.