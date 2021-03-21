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Непрекращающийся поток слухов касательно технических характеристик и даты дебюта новых графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti заставил специалистов сайта VideoCardz собрать всю информацию, полученную из своих собственных источников, в едином материале, содержащем некоторые интересные подробности.

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Как сообщает ресурс, NVIDIA уже принялась рассылать своим партнёрам предварительную информацию о GeForce RTX 3080 Ti, согласно которой новинка получит несколько иной чип, нежели предполагалось ранее: утверждается, что в основу модели ляжет графический процессор GA102-225, являющийся модификацией ранее упоминаемого GA102-250, что, впрочем, не повлияет на количество ядер CUDA, которых будет насчитываться 10240. Кроме того, новинка получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X.

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Что касается графического адаптера GeForce RTX 3070 Ti, то, по данным источника, новинка будет базироваться на GPU GA104-400 c 6144 CUDA-ядрами «на борту», то есть ровно столько же, сколько имеет мобильная GeForce RTX 3080. А вот памяти RTX 3070 Ti может не досчитаться: утверждается, что объём видеобуфера новой модели составит всего 8 Гбайт, а не 16, как предполагалось ранее. При этом тип памяти неизменен — GDDR6X.

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Источник изображений: VideoCardz

Как и предполагалось ранее, обе новинки будут наделены ограничителем скорости хешрейта при майнинге Ethereum, однако конфуз с публикацией графических драйверов для RTX 3060, снимающих лимит, возможно, заставит NVIDIA сменить свою тактику.

Ожидается, что первые модели GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся на полках магазинов в середине апреля и конце мая соответственно.