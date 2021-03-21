NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti может получить всего 8 Гбайт памяти, а RTX 3080 Ti — другой чип
Непрекращающийся поток слухов касательно технических характеристик и даты дебюта новых графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti заставил специалистов сайта VideoCardz собрать всю информацию, полученную из своих собственных источников, в едином материале, содержащем некоторые интересные подробности.
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Как сообщает ресурс, NVIDIA уже принялась рассылать своим партнёрам предварительную информацию о GeForce RTX 3080 Ti, согласно которой новинка получит несколько иной чип, нежели предполагалось ранее: утверждается, что в основу модели ляжет графический процессор GA102-225, являющийся модификацией ранее упоминаемого GA102-250, что, впрочем, не повлияет на количество ядер CUDA, которых будет насчитываться 10240. Кроме того, новинка получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X.
Что касается графического адаптера GeForce RTX 3070 Ti, то, по данным источника, новинка будет базироваться на GPU GA104-400 c 6144 CUDA-ядрами «на борту», то есть ровно столько же, сколько имеет мобильная GeForce RTX 3080. А вот памяти RTX 3070 Ti может не досчитаться: утверждается, что объём видеобуфера новой модели составит всего 8 Гбайт, а не 16, как предполагалось ранее. При этом тип памяти неизменен — GDDR6X.
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Источник изображений: VideoCardz
Как и предполагалось ранее, обе новинки будут наделены ограничителем скорости хешрейта при майнинге Ethereum, однако конфуз с публикацией графических драйверов для RTX 3060, снимающих лимит, возможно, заставит NVIDIA сменить свою тактику.
Ожидается, что первые модели GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся на полках магазинов в середине апреля и конце мая соответственно.
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