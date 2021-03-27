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Пока основное внимание компьютерных энтузиастов сосредоточено на скором появлении на полках магазинов настольных процессоров Intel 11-го поколения, разного рода энтузиасты и инсайдеры продолжают радовать общественность новыми данными касательно характеристик CPU следующих поколений.

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Источник изображения: Hardwareluxx

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Так, согласно изображению, демонстрирующему заголовок некоего официального документа Intel, которое опубликовал известный «сетевой детектив» KOMACHI_ENSAKA, процессоры семейства Alder Lake будут совместимы с материнскими платами, основанными на наборах системной логики 600-й серии, что подтверждает недавние «утечки».

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Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, процессоры Intel Alder Lake в исполнении LGA 1700 будут отличаться гетерогенной структурой с использованием производительных и энергоэффективных ядер в составе одного продукта, а также ростом производительности на 20 и 100 % в однопоточных и многопоточных задачах соответственно. Кроме того, новинки обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe 5.0 и оперативной памяти типа DDR5.

Ожидается, что дебют процессоров Intel, принадлежащих к семейству Alder Lake, состоится в конце текущего года