Свежие данные о CPU Intel Alder Lake и 600-м чипсете — рост быстродействия до 100 %, DDR5, PCIe 5.0
Пока компьютерная общественность горячо обсуждает скорое появление на полках магазинов настольных процессоров Intel 11-го поколения, в распоряжении ресурса VideoCardz оказалась парочка слайдов, демонстрирующих некоторые ключевые характеристики их преемников семейства Alder Lake.
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Представленные изображения подтверждают, что процессоры Intel 12-го поколения, производимые по улучшенному 10-нм техпроцессу, именуемому Enhanced Superfin, будут отличаться от своих предшественников гетерогенной структурой, подразумевающей использование как «больших» ядер с архитектурой Golden Cove, характеризующихся высоким уровнем производительности и энергопотребления, так и «маленьких» ядер Gracemont, отличающихся более скромными «аппетитами» и достижениями, в рамках одного продукта.
При этом на слайде хорошо видна структура CPU, имеющего в своём распоряжении по восемь производительных и энергоэффективных ядер, что, вероятно, будет максимальным значением для новой линейки процессоров.
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Кроме того, новинки смогут похвастаться ощутимым повышением уровня производительности: утверждается, что в однопоточных задачах, благодаря ядрам с новейшей архитектурой Golden Cove, прирост будет достигать 20 %, в то время как при многопоточных нагрузках заявлено двукратное преимущество, что достигается за счёт ядер Gracemont и нового алгоритма планирования. К сожалению, какое именно поколение процессоров использовалось в качестве точки отсчёта, не сообщается.
Как и ожидалось, новое поколение CPU обзаведётся поддержкой интерфейсов PCIe версий 4.0 и 5.0, оперативной памяти типа DDR4 и DDR5, а также LPDDR4 и LPDDR5.
Следующий слайд демонстрирует характеристики нового чипсета Intel серии 600: заявлена поддержка DDR5-4800 и DDR4-3200, 4 и 16 процессорных линий PCIe 4.0 и PCIe 5.0 соответственно, а также новый стандарт шины DMI – Gen4, что положительно скажется на пропускной способности между CPU и чипсетом. Помимо этого, сохранится поддержка стандарта PCIe 3.0.
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Источник изображений: VideoCardz
Источник отмечает, что только системные платы на базе чипсета Z690 будут наделены поддержкой оперативной памяти типа DDR5, в то время как более дешёвые продукты получат DDR4. При этом все платы 600-й серии обзаведутся новым разъёмом — LGA 1700.
Что касается даты дебюта процессоров Intel семейства Alder Lake, то данное событие должно произойти в конце текущего года.
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