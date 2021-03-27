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Проблема с драйверами NVIDIA, известная ряду энтузиастов и заключающаяся в ощутимо меньшем уровне производительности графических адаптеров «зелёной команды» в сравнении с достижениями конкурирующих продуктов AMD в случае, когда ограничивающим фактором является процессор, обрела новую жизнь благодаря «расследованию» специалистов YouTube-канала Hardware Unboxed, которые пару недель назад протестировали целый ряд моделей от обеих компаний и пришли к выводу, что в некоторых играх даже Radeon RX 5600 XT может обогнать топовую GeForce RTX 3090 в паре с доступными CPU Ryzen 5 1600X, 2600X или Core i3-10100.

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Некоторые читатели усомнились в целесообразности использования флагманской видеокарты с недорогими моделями процессоров, поэтому исследователи источника представили на суд общественности очередную порцию своих исследований, в которых, помимо всего прочего, продемонстрировали уровень производительности видеокарт нескольких поколений в дуэте с процессором Intel Core i7-4790K.

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Изучив представленные диаграммы, можно отметить, что ситуация с использованием некогда топового процессора практически идентична положению дел с применением более доступных CPU: в процессорозависимых играх с задействованием API DirectX 12 в разрезе средней кадровой частоты графические адаптеры AMD превосходят своих соперниц из стана NVIDIA — так, Radeon RX 6700 XT обгоняет GeForce RTX 3080 в F1 2020 (20,9 %), Hitman 2 (8,4 %), Horizon Zero Dawn (15,5 %) и Watch Dogs: Legion (14,8 %).

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В популярном тайтле Fortnite картина ещё примечательней: даже старая добрая представительница поколения Polaris в лице Radeon RX 580 обходит предтоповую модель «зелёной команды» на 16,8 %.

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Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Специалисты отмечают, что причина подобного поведения видеокарт NVIDIA заключается в особенностях работы программного планировщика, предъявляющего повышенные требования к процессору, что помогает продуктам компании при использовании API DirectX 11, но в DirectX 12 данные «трюки» уже не действуют, в результате чего аппаратный планировщик AMD даёт преимущество видеокартам «красной команды».

Таким образом, даже владельцам производительных процессоров прошлых поколений, желающим «пересидеть» на своих морально устаревших системах в ожидании «светлого будущего», стоит обратить свой взор на графические решения от AMD, способные обеспечить более высокий уровень производительности по сравнению с конкурирующими продуктами NVIDIA.