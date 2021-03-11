Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed

В некоторых случаях преимущество достаточно ощутимо.
[ ] для раздела Блоги
9
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Немало копий сломано в баталиях, посвящённых изучению игровой производительности двумя  противоборствующими лагерями, отдающими своё предпочтение либо продукции AMD, либо графическим адаптерам NVIDIA, а специалисты YouTube-канала Hardware Unboxed решили предложить новую тему для споров, изучив достижения видеокарт разных ценовых диапазонов от обеих компаний в содружестве с доступными моделями процессоров и придя к достаточно неожиданным выводам.

реклама

«Тревожный звонок» прозвенел в процессе изучения достижений настольных процессоров AMD, принадлежащих к четырём разным поколениям: специалисты источника заметили, что в некоторых случаях видеокарта среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 5600 XT способна обогнать топовую GeForce RTX 3090.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Исследователи «копнули» глубже и выяснили, что подобное поведение наблюдается при использовании недорогих или устаревших моделей процессоров, предлагающих сравнительно невысокий уровень производительности, то есть в том случае, когда ограничивающим фактором является CPU.

В подтверждение своих предположений специалисты изучили поведение графических адаптеров разных ценовых категорий, а именно NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, RTX 3070 и RTX 3090, а также AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800, RX 5600 XT и 5700 XT, в дуэте с доступными процессорами AMD Ryzen 5 1600X, 2600X, 5600X и Intel Core i3-10100, представив результаты своих изысканий в виде наглядных диаграмм.

реклама

Согласно представленным данным, даже сравнительно недорогая Radeon RX 5600 XT в дуэте с доступным Ryzen 5 1600X, 2600X или Core i3-10100 способна взять верх над флагманской GeForce RTX 3090 в паре с аналогичными моделями процессоров, причём это не проблема конкретной архитектуры, так как с GeForce RTX 2080 Ti наблюдается аналогичная ситуация, в то время как графические адаптеры AMD демонстрируют ощутимо больший показатель среднего fps. При этом с более быстрым Ryzen 5 5600X проблем не возникает.

Специалисты отмечают, что разрыв в разрезе среднего значения кадровой частоты между видеоадаптерами AMD и NVIDIA может достигать 20-30 %.

реклама

Проведя достаточное количество тестов, исследователи пришли к следующему выводу: в снижении производительности при использовании не слишком быстрых CPU повинен графический драйвер NVIDIA, требующий больше ресурсов. Чтобы подтвердить свою теорию, специалисты изучили нагрузку на Core i3-10100 в дуэте с GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800 и обнаружили, что загрузка CPU при использовании видеокарты от NVIDIA ощутимо выше по сравнению с AMD при практически равном показателе fps, в результате чего процессор просто не справляется с возложенной на него задачей.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Таким образом, в случае апгрейда графической подсистемы обладателям бюджетных моделей процессоров, вероятно, стоит обратить свой взор на видеокарты от AMD, так как, судя по результатам тестов, они смогут предоставить ощутимо больший прирост fps по сравнению с продуктами NVIDIA.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia geforce rtx 3090 radeon rx 5600 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
2
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
9
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
44
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
37
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
32
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 44
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы GeForce RTX 3090 используют процессорные кулеры для охлаждения видеопамяти
74
Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
11
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060 (не обошли)
89
49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11
6
Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2: подлинная нелинейность, бесшовный мир и технология симуляции жизни A-Life 2.0
56
GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600
50
AMD Super Resolution обеспечит двукратный прирост производительности и может поддерживать RDNA1
41
OPPO представила конкурента для Xiaomi Mi Band 5 за 40 долларов
+
Крупному китайскому производителю ASIC майнеров грозит уголовная ответственность
8
Первая нереференсная Radeon RX 6700 XT доступна для предзаказа — цена ощутимо ниже RTX 3060 Ti
8
Counter-Strike: Global Offensive исчез из Steam
7
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
67
Поклонники World of Tanks просят разработчиков добавить в игру командира с внешностью и озвучкой Арнольда Шварценеггера
23
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
138
Курс биткоина вновь устремился вверх — надежды геймеров на недавнее падение не оправдались
80
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
159
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 53 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
4
Forza Horizon 4 прикатила в Steam и предлагается по вполне демократичной цене
13
В Сети появились скриншоты локаций, героя и оружия из Atomic Heart про альтернативный СССР
20
Оперативная память резко подорожала — цены будут расти в течение всего 2021 года
17

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
13
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
22
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
2

Сейчас обсуждают

Listoman
18:20
Опять продажный HU решил "случайно" затестить сферического коня в вакууме)
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
Зеновий Радеонович
18:19
Ну, я на свой проц (3600) примерил.
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
h2o
18:19
где ватты из розетки?
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
Deemunn
18:17
Суки.
Biostar лишила напомнить о поддержке Rocket Lake-S своими платами на базе Intel Z490
RadeoForce
18:17
не совсем дрючит. Всего лишь менее процессорозависима. Но об этом стоит переживать скорее владельцам слабых процов. Или многогерцовщикам
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
D3m0n
18:16
СЕНСАЦИЯ! НВидиа на самом деле без палева считает лучи на ЦПУ! Куртка, мы тебя раскрыли!
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
Сергей Мастеров
18:14
так на сцайте посященном прославлению АМД других новостей не бывает.
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
Зеновий Радеонович
18:13
5700 дрючит 3070, хм..
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
dima44
18:11
ахахаха-ебанат
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
RadeoForce
18:11
Я об этом уже лет 5 писал. А издания и блогеры продолжают ретранслировать, якобы радеоны более процессорозависимы и советуют жифорсы к слабым процам. Только забывают упоминать, что речь об уходящем дх...
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем