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Немало копий сломано в баталиях, посвящённых изучению игровой производительности двумя противоборствующими лагерями, отдающими своё предпочтение либо продукции AMD, либо графическим адаптерам NVIDIA, а специалисты YouTube-канала Hardware Unboxed решили предложить новую тему для споров, изучив достижения видеокарт разных ценовых диапазонов от обеих компаний в содружестве с доступными моделями процессоров и придя к достаточно неожиданным выводам.

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«Тревожный звонок» прозвенел в процессе изучения достижений настольных процессоров AMD, принадлежащих к четырём разным поколениям: специалисты источника заметили, что в некоторых случаях видеокарта среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 5600 XT способна обогнать топовую GeForce RTX 3090.

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Исследователи «копнули» глубже и выяснили, что подобное поведение наблюдается при использовании недорогих или устаревших моделей процессоров, предлагающих сравнительно невысокий уровень производительности, то есть в том случае, когда ограничивающим фактором является CPU.

В подтверждение своих предположений специалисты изучили поведение графических адаптеров разных ценовых категорий, а именно NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, RTX 3070 и RTX 3090, а также AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800, RX 5600 XT и 5700 XT, в дуэте с доступными процессорами AMD Ryzen 5 1600X, 2600X, 5600X и Intel Core i3-10100, представив результаты своих изысканий в виде наглядных диаграмм.

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Согласно представленным данным, даже сравнительно недорогая Radeon RX 5600 XT в дуэте с доступным Ryzen 5 1600X, 2600X или Core i3-10100 способна взять верх над флагманской GeForce RTX 3090 в паре с аналогичными моделями процессоров, причём это не проблема конкретной архитектуры, так как с GeForce RTX 2080 Ti наблюдается аналогичная ситуация, в то время как графические адаптеры AMD демонстрируют ощутимо больший показатель среднего fps. При этом с более быстрым Ryzen 5 5600X проблем не возникает.

Специалисты отмечают, что разрыв в разрезе среднего значения кадровой частоты между видеоадаптерами AMD и NVIDIA может достигать 20-30 %.

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Проведя достаточное количество тестов, исследователи пришли к следующему выводу: в снижении производительности при использовании не слишком быстрых CPU повинен графический драйвер NVIDIA, требующий больше ресурсов. Чтобы подтвердить свою теорию, специалисты изучили нагрузку на Core i3-10100 в дуэте с GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800 и обнаружили, что загрузка CPU при использовании видеокарты от NVIDIA ощутимо выше по сравнению с AMD при практически равном показателе fps, в результате чего процессор просто не справляется с возложенной на него задачей.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Таким образом, в случае апгрейда графической подсистемы обладателям бюджетных моделей процессоров, вероятно, стоит обратить свой взор на видеокарты от AMD, так как, судя по результатам тестов, они смогут предоставить ощутимо больший прирост fps по сравнению с продуктами NVIDIA.