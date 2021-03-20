Лимит скорости хешрейта при майнинге Ethereum на RTX 3060 побеждён — тест связки из 4 видеокарт
Несмотря на усилия со стороны NVIDIA, пытающейся совладать с дефицитом графических адаптеров, вызванным в том числе повышенным интересом со стороны майнеров к целому ряду видеокарт, находчивые энтузиасты всё-равно находят обходные пути.
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Как известно, NVIDIA ограничила скорость хешрейта при добыче Ethereum для не так давно дебютировавшей модели среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060, однако оплошность специалистов «зелёной команды», допустивших публикацию графического драйвера версии 470.05, предназначенного для нужд разработчиков и снимающего лимит при майнинге, открыл «ящик Пандоры»: хотя снятие скоростных ограничений не функционировало в целом ряде случаев, энтузиастов это не останавливало, и они продолжали методом проб и ошибок двигаться к своей цели.
Опытным путём было выяснено, что деактивация лимита функционирует лишь при подключении GeForce RTX 3060 к монитору, однако энтузиасты практически сразу нашли выход из положения, «обманывая» видеокарту при помощи специальной HDMI-заглушки, что и было продемонстрировано одним из исследователей несколько часов назад.
Впрочем, существовало ещё несколько причин, по которым срабатывало ограничение, однако специалисты ресурса quasarzone смогли выявить их все, поделившись сей информацией с широкой компьютерной общественностью.
Для своих изысканий исследователи использовали материнскую плату Gigabyte серии Sniper, с поддержкой графического режима 4-Way, настольный процессор Intel Pentium G3220 и четыре видеокарты GeForce RTX 3060.
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По словам специалистов, для снятия ограничения в майнинге необходимо установить видеокарты с подключёнными к ним HDMI-заглушками в слоты PCIe x16, причём требуется плата, обеспечивающая режим работы x8 и выше, и инсталлировать графический драйвер версии 470.05 при полностью удалённом предыдущем, при этом перепрошивка BIOS видеоадаптера не требуется.
В подтверждение своих слов энтузиасты делятся с общественностью изображением связки из четырёх GeForce RTX 3060, добывающих Ethereum на «стандартной» скорости, достигающей 48-49 MH/s.
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Источник изображений: quasarzone
Похоже, на этот раз усилия NVIDIA не увенчались успехом, но будет ли компания пытаться изобретать новые способы ограничения лимита при майнинге, пока остаётся загадкой.
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